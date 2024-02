El gobernador de Chubut ayer salió a afirmar que recibió amenazas desde el entorno de Javier Milei. Ignacio Torres, mandatario chubutense, viene consiguiendo en las últimas horas el respaldo de varios gobernadores, tras su amenaza de cortar el suministro de petróleo y gas para Argentina por la caída de la coparticipación.

Ignacio Torres (Juntos por el Cambio) reveló que el asesor presidencial Santiago Caputo lo amenazó: "Me dijo: 'Nacho te recomiendo que te calles porque vamos a sacar los tanques a las redes. Te vamos a escrachar con los trolls en Twitter'. ¿Qué es eso? A mí no me importa que haya un ejército de trolls poniendo mi cara con la de (Hugo) Chávez. Yo tengo muy en claro lo que soy", contó.

Santiago Caputo es parte del triunvirato de poder de Casa Rosada que conforma el presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia. Milei llama a Santiago Caputo como "el arquitecto", ideólogo del relato mileísta.

El viernes, el mandatario chubutense dijo que les retuvieron 9 mil millones de pesos de coparticipación y desmintió al Gobierno. "Nosotros tenemos superávit primario, pero el ahogo financiero es adrede y extorsivo".

Ayer, en declaraciones a medios nacionales, Torres dijo: "Todo pasa por un personaje que no conoce la Argentina, que no laburó en su vida, que se llama Santiago Caputo. Le dice al Presidente que tiene que pelearse con los diputados, gobernadores, medios, periodistas, cantantes", despotricó. "En el mundo se nos ríen", dijo en referencia a la hiperactividad en redes del jefe de Estado.

"Yo no quiero un Presidente que fomente la violencia y el odio, quiero un Presidente que con firmeza resuelva las cosas, pero con respeto y tolerancia. Esos tuits chabacanos nos hacen quedar mal, estamos desilusionados por esta soberbia patoteril", se quejó.

"Por Twitter son muy guapos, se animan a pelearse con (la cantante) Lali Espósito, pero no vi que hayan dado peleas para terminar con las verdaderas mafias", sostuvo el gobernador, que destacó que su gestión metió preso a un sindicalista que extorsionaba a empresas en los puertos provinciales.

"Creen en la pelea contra una casta ficticia porque nunca han tenido coraje para pelear en serio, creen que eso es lo que realmente les garpa pero la gente está pidiendo resultados", sumó el mandatario patagónico.

¿Sin producción?

Los gobernadores de la Patagonia mantuvieron una reunión virtual y plantearon la posibilidad de suspender la producción de petróleo desde el miércoles. Del encuentro participaron los mandatarios de Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa.

Espera "caos"

Carrió teme "dictadura plebiscitaria"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, analizó ayer con crudeza el Gobierno de Javier Milei y advirtió que todo terminará "en el caos".

"Las sociedades resentidas votan resentidos. Es el primer resultado de los últimos 20 años en la Argentina. Pero resulta que de un extremo nos fuimos al otro", dijo Carrió durante una entrevista radial.

Para Milei, la casta "es todo lo que tiene que ver con el Estado. No es la crítica a un Estado sobredimensionado o con ñoquis, que yo comparto. Es más que eso: es el Estado mismo lo que quiere abolir. Todo tiene que ser manejado por sistemas privados", señaló Carrió. Y explicó que estos son los motivos por los cuales Milei también se enfrenta a la escuela pública y al sistema de salud.

Agregó que Milei busca "la destrucción total del Estado, que generará una situación caótica, para finalmente ir a una dictadura transitoria, plebiscitaria. Vamos a una sociedad de libre intercambio entre pobres y ricos, vamos por la extinción de las clases medias profesionales. Él va contra la Constitución, porque finalmente va contra el Estado. Es así de simple".