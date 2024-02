Los sindicatos aeronáuticos Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Asociación Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) confirmaron la realización de un paro de actividades mañana, por 24 horas, en reclamo de una recomposición salarial superior al 12 por ciento ofrecido por las empresas del sector.



Los detalles de la medida de fuerza, que en principio afectará los vuelos durante toda la jornada, serán brindados hoy en una conferencia de prensa que los gremios brindarán a partir de las 17 en la sede de APLA, ubicada en la calle Lezica 4031 del barrio porteño de Almagro.



"Dada la intransigencia adoptada por Aerolíneas Argentinas e Intercargo, los sindicatos aeronáuticos APA, APLA y UPSA comunicamos que, por causas ajenas a nuestra voluntad, nos vemos obligados a declarar paro total de actividades por 24 horas", manifestaron los gremios en un comunicado conjunto.



La medida de fuerza fue anunciada luego de que las empresas Aerolíneas Argentinas e Intercargo ofrecieran a los trabajadores una recomposición salarial del 12 por ciento para los haberes de marzo.



"La pauta ofrecida solo profundiza la pérdida de poder adquisitivo registrada en el actual periodo paritario", plantearon los gremios del sector, que a la vez indicaron que ese porcentaje llevaría "a un desfasaje salarial insostenible del 70% respecto a la inflación registrada".



Los trabajadores señalaron que el anuncio de la medida de fuerza que arrancaría esta medianoche fue realizado con antelación para permitir a las empresas "tomar los recaudos necesarios" para no afectar a los usuarios.



En ese sentido, trasladaron a las autoridades la responsabilidad por "los inconvenientes que pudieran surgir".



Hasta esta mañana, las compañías aéreas no habían informado sobre cancelaciones o reprogramaciones de sus vuelos para mañana.



En Jetsmart advirtieron mediante un comunicado sobre la posibilidad de que los vuelos se vean afectados y ofrecen a los pasajeros la alternativa de cambios de fecha sin costo.



En Aerolíneas Argentinas, fuentes de la compañía indicaron a Télam que no hay una decisión tomada al respecto y aún esperan que el diálogo entre las partes pueda desactivar la medida.



Flybondi también advirtió sobre la posibilidad de que sus vuelos se vean afectados y proponen cambios de fecha sin cargo, aunque en este caso las 'low cost' poseen servicio de rampa propio en Ezeiza, y en algunos aeropuertos del interior, por lo que algunos servicios podrían prestarse con normalidad a pesar de la medida de fuerza.



Desde Latam, en tanto, informaron a través de un comunicado sobre probables complicaciones en sus vuelos internacionales, y pusieron a disposición la posibilidad de realizar cambios de fecha sin cargo.



Todas las compañías piden que los pasajeros consulten sobre sus vuelos en las páginas web de las empresas.