De qué se trata. Los efectivos que realizaron los allanamientos secuestraron pendrives y carpetas con información de inteligencia. También figuran la exseposa de Nisman. ¿Se viene el procesamiento?

Todavía no se ha encontrado dinero en efectivo a pesar de confirmarse que hay una bóveda en su interior.



Pero los allanamienos en la casa de los Kirchner en El Calafate sí está sacando a la luz material sensible con información de inteligencia: folios con datos, direcciones y otros detalles (que permanecen bajo reserva), nada más ni nada menos, que sobre Claudio Bonadio, el juez que investiga el caso cuadernos K.



Las fuerzas federales y los funcionarios judiciales que allanaron el sábado la casa de los Kirchner en El Calafate, Santa Cruz, encontraron una bóveda con una puerta metálica reforzada. Y adentro de ese habitáculo ubicado debajo de una escalera, había pendrives y carpetas con información sensible.



En la bóveda había, además de información privada sobre otros dirigentes y políticos, un "carpetazo" sobre la exesposa y madre de las hijas del fiscal Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado.



Según las fuentes consultadas, la puerta para acceder a la bóveda era muy pesada, de metal. Pero según adelantó el diario Clarín, esa puerta no es la que tenía originalmente la casa cuando se construyó. Fue cambiada por otra mucho más resistente por pedido de los propietarios de la casa para resguardar objetos que debían estar bien guardados.



Los especialistas que trabajaron en este allanamiento notaron además que las paredes que rodean a esa bóveda, de 2,8 metros de ancho, 1,8 metros de profundidad, y 2,20 metros de alto, eran, al menos hasta anoche, irrompible.



Ninguno de los investigadores del caso de los cuadernos había imaginado que elementos de este estilo podían estar en ese casa patagónica. Es un descubrimiento sorpresivo y de consecuencias y alcances aun imposibles de establecer.



El arquitecto que diseñó desde cero ese inmueble, en el que Néstor Kirchner murió en octubre del 2010, se llama Ernesto Cañas. Trabajó con profesionalismo en esa construcción. Utilizó materiales de buena calidad. Pero en el cuarto que está ubicado debajo de la escalera puso una puerta normal, marca Oblak, que se puede comprar en cualquier supermercado de la construcción.



Los Kirchner, años más tarde, decidieron cambiar esa puerta por otra mucho más pesada y así el espacio se convirtió en una bóveda mucho más segura.



Cuando Cañas diseñó la casa de los Kirchner que terminó siendo "el lugar en el mundo" para la expresidenta, el asistente de la familia K encargado de ese terreno, el enriquecido durante la función pública de sus jefes, Ricardo Barreiro, le sugirió a Cañas, por pedido de Néstor, que necesitaba que realice una reforma en el proyecto del subsuelo para que entrara un ambiente nuevo para guardar objetos de valor.



Cañas no dudó, conocía a los Kirchner: imaginó que el expresidente quería ahí una bóveda. Tuvo entonces que rediseñar la escalera para acceder desde ese subsuelo a la primera planta. En ese nuevo espacio apareció el material confidencial sobre dos jueces federales, Bonadio y Arroyo Salgado.



A eso se suma que también se encontró en esa casa una camioneta Honda CRV que tenía pedido de captura.



Las personas que estudiaron el estado de la Casa K en la Patagonia notaron que la bóveda está reluciente, como nueva o renovada, al contrario del resto de la propiedad. Describieron el estado general de la casa, y así se ve por televisión, como "venida a menos".



Del mismo modo estaba el domicilio oficial de la senadora, en Mascariello 416, Río Gallegos, Santa Cruz.



Cuando ese otro inmueble fue allanado el viernes, quienes estuvieron en el lugar se fueron sorprendidos porque había manchas de humedad en las paredes. Además estaba "vacío": no se encontró nada que sirviera para la causa de los bolsos de Centeno.



Tras el fin de los allanamientos, ahora a Cristina Fernández de Kirchner le espera el casi seguro procesamiento que en estos días firmará Bonadio. El juez considera a la expresidenta como "jefa de una asociación ilícita".



Esta vez, Bonadio ya la pocesó en otras causas, será por una banda que complotó junto a exfuncionarios y empresarios para recaudar sumas millonarias a través del negocio de la obra pública. Seguro el procesamiento será acompañado por un pedido de prisión preventiva. Sin embargo, CFK no irá presa ya que posee fueros parlamentarios del Senado lo que la pone a salvo, al menos por ahora, de ir tras las rejas.



También serán procesados el exministro Julio De Vido y su mano derecha, Robeto Baratta, señalados como organizadores del cobro de las coimas y a los empresarios que las pagaron.

Exintendenta de Catriel involucra a municipios

La exintendenta de Catriel, María Rosa Iémolo, admitió que los municipios pagaban coimas para desarrollar obra pública, y sin dar nombres ni especificaciones involucró a otros jefes comunales y funcionarios -contemporáneos a su gestión- que iban a una casa antigua donde una persona los asesoraba en la confección de los proyectos. "Nos hacían firmar papeles y teníamos que dejar el 3% del dinero que era para obras", confesó.



Iémolo concedió una entrevista en FM Alas de Catriel. Allí habló del tema del momento: la cartelización de la obra pública y las coimas, un esquema que se reveló con fuerza -era ampliamente conocido en el mundillo político-empresarial- a partir de la investigación de La Nación sobre los cuadernos del chofer Centeno.



La intendenta estuvo en el cargo desde 2003 al 2011, dos períodos en lo que coincidió, por ejemplo, con Carlos Soria (Roca), Jorge Ferrerira (Viedma) y Alberto Weretilneck (Cipolletti).



Fueron varios los jefes comunales que hicieron obras financiadas por Nación. Incluso, en el momento de la Concertación (del peronismo con los radicales K) Río Negro recibió fondos frescos para rutas, hospitales y escuelas.



Soria y Ferrerira desecharon obras de asfalto que se sospechaba venían con "sobreprecio". Los casos se ventilaron en la prensa ya que el funcionario nacional a cargo de esos proyectos en la Patagonia era Carlos Kirchner (funcionario del Ministerio de Planificación), primo del expresidente Néstor Kichner y la empresa "beneficiada" era Gancedo, del empresario viedmense Felipe Juan Gancedo, que había logrado varias concesiones de obras en Santa Cruz. El viedmense las desechó de plano. El roquense dio marcha atrás con la licitación tras esta nota.

Pichetto y su crítica

El jefe del Bloque Justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó los allanamientos ordenados por el juez federal Claudio Bonadio a propiedades de la expresidenta Cristina de Kirchner y consideró que "era conveniente" que se hubiera incluido a "veedores de la Justicia" en los operativos.

Thomas, inhallable

El exdirector de Yacyretá Oscar Thomas permanece prófugo desde hace 26 días y en el marco del pedido de captura internacional librado por el juez Claudio Bonadio la Policía de Uruguay e Interpol allanaron dos viviendas en las ciudades uruguayas de Piriápolis y Punta del Este, aunque no se pudo dar con su paradero.