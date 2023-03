Los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC) Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales felicitaron esta noche al diputado nacional radical, Roberto Sánchez, y al intendente de San Miguel de Tucumán y referente PRO, Germán Alfaro, "por haber llegado a un acuerdo" dentro de la coalición de cara a las elecciones a gobernador en la provincia de Tucumán.



"Son un ejemplo de compromiso y responsabilidad, poniendo a los tucumanos y a la unidad de JxC por encima de todo. No tengo dudas: ¡juntos vamos a transformar Tucumán para siempre! Tienen todo mi apoyo", escribió el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta en Twitter.



Por su parte, el gobernador jujeño Morales saludó a los dirigentes tucumanos "por unir sus fuerzas y trabajar juntos por el pueblo tucumano en las próximas elecciones".



Sánchez encabezará la fórmula como candidato a gobernador provincial de Tucumán, acompañado por Alfaro como candidato a vice.



Al respecto, Alfaro confirmó en Twitter que "luego de intensas negociaciones, que son de conocimiento público, he decidido aceptar ser candidato a vicegobernador y acompañar a Roberto Sánchez en la fórmula, la que también llevará a la senadora Beatriz Avila como candidata a intendenta de San Miguel de Tucumán".



"He decidido dejar a un costado mis aspiraciones personales y declinar mi candidatura a gobernador porque considero que primero está Tucumán y luego los hombres", agregó Alfaro.



La semana pasada la alianza JxC estuvo próxima a fracturase en Tucumán por falta de acuerdo entre el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) para definir quién ocuparía el lugar de candidato a gobernador, en las elecciones provinciales del próximo 14 de mayo.



Tanto Sánchez como Alfaro pretendían ocupar el lugar de candidato a gobernador en las listas opositoras para los comicios de mayo.



La falta de acuerdo entre los dirigentes se hizo visible en noviembre de 2022, cuando el líder radical se lanzó como candidato a gobernador, en fórmula con Sebastián Murga, referente del espacio CREO y obtuvo el acompañamiento del presidente de la UCR a nivel nacional, Gerardo Morales.



En febrero de este año, Alfaro oficializó también su candidatura para ocupar el gobierno de la provincia, tras estrechar lazos con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.