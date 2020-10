Aunque la Anses ya comenzó a abonar las distintas asignaciones familiares, pensiones y jubilaciones, el pago del IFE 4 (Ingreso Familiar de Emergencia) sigue como una interrogante que el Gobierno aún no despejó.

Si bien el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo que "el IFE 4 todavía no está definido", cada vez hay más dudas sobre un nuevo cobro del bono extraordinario de $10.000 destinado a los empleados informales y personal doméstico que sufrió la pérdida de ingresos durante la cuarentena por coronavirus,

"El IFE 4 todavía no está definido. Tenemos cuatro millones de personas que se quedaron sin trabajo y tiene que haber un ingreso que aporte el Estado. Nos parece que tiene que tener una contraprestación", dijo Arroyo durante una entrevista conA24.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, sostuvo que el Gobierno sigue analizando la continuidad del IFE o un programa que lo reemplace

Qué dijo Alberto Fernández sobre el IFE 4

Hace unos días, Alberto Fernández también mencionó en una entrevista con el portal El Cohete da la Luna que el Gobierno aún evalúa si habrá un IFE 4. Mientras analizaba el incremento del déficit primario, el Presidente sostuvo: "Es muy posible que crezca a fin de año porque todavía seguimos pagando ATP, asignaciones y estamos viendo si no hace falta un IFE 4 para terminar el año tranquilos".

A mediados de septiembreFernanda Raverta, directora ejecutiva de la Anses, dijo que el pago de la cuarta etapa del bono de $10.000 "se está discutiendo y no está confirmado". Sin embargo, la funcionaria agregó que "estamos viendo distintas propuestas y hay que ver cómo evoluciona".

La primera ronda del IFE comenzó a pagarse en abril. Con las sucesivas extensiones de la cuarentena, se agregaron dos nuevas tandas del Ingreso Familiar de Emergencia hasta la tercera entrega que se completó en septiembre. Por el cronograma asociado a la última cifra del DNI, durante los más de seis meses de cuarentena solo se pagaron tres bonos de $10.000, es decir que los beneficiarios solo percibieron $5000 mensuales.

Aumento de la pobreza

Debido a que la pobreza subió y alcanzó al 40,9% de los argentinos, todo indica que haría falta continuar con el pago del Ingreso Familiar de Emergencia para tratar de contener asistir a las personas que perdieron sus fuentes de ingresos.

Con estos números, a nivel país, en la Argentina hay 18,5 millones de pobres y 4,7 millones de indigentes. En doce meses quedaron bajo la línea de pobreza 2,6 millones de argentinos y bajo la línea de indigencia, 1,3 millones de personas.

Cuentas en rojo: el déficit fiscal aumentó 751% en un año

Sin embargo, la continuidad del IFE se enfrenta con el rojo de las cuentas fiscales del Estado Nacional. En agosto pasado, el déficit fue de $89.499 millones, producto de que el gasto aumentó 56,9% interanual, mientras que los ingresos lo hicieron solo un 32,4%, por debajo de la inflación de 40,7% registrada por el Indec para el mismo período.

De esta forma, el déficit de agosto aumentó 751,1% respecto de un año atrás y, con este resultado, en ocho meses se acumula un déficit de 4,2% del PBI, según calcula el economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Además, la Argentina va a contramano del mundosegún las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras el organismo de crédito internacional mejoró sus pronósticos para la economía global ante una recuperación más robusta del azote de la pandemia del coronavirus, proyectó una recesión más profunda este año en el país, con una caída del 11,8% del producto bruto interno (PBI), una debacle económica peor a la de 2002, tras el fin de la convertibilidad.

Los requisitos para cobrar el IFE

Para cobrar el IFE se deben cumplir los siguientes requisitos:

Estar desocupado.

Estar trabajando en la economía informal.

Ser monotributista inscripto en la categoría "A".

Ser monotributista inscripto en la categoría "B".

Ser monotributista social.

Ser trabajador de casas particulares.

Estar domiciliado en el territorio nacional.

Ser argentino, nativo o naturalizado.

Tener residencia legal en el país no inferior a dos (2) años contados desde la fecha de esta solicitud.

Tener entre 18 y 65 años.

No convivir con los padres en caso de ser menor a 25 años.

No estar registrado como monotributista en la categoría "C" o una categoría superior, y no estar registrado en el régimen de autónomos.

No tener miembros del grupo familiar registrados como monotributistas en la categoría "C" o una categoría superior ni registrados en el régimen de autónomos.

No encontrarse privado de la libertad, bajo cualquier modalidad.

No percibir, ni el solicitante ni algún miembro del grupo familiar, ingresos por: trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado; prestación por desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tampoco ser beneficiario de planes sociales, salario social complementario, los programas Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales. Quedan exceptuados los ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo o Progresar.