La vacuna estadounidense de Moderna será incluida en el estudio federal para evaluar la combinación de dosis en un mismo esquema de los fármacos contra el coronavirus que se aplican en Argentina, informó ayer el Ministerio de Salud.

Es decir, Moderna será parte de la posibilidad de utilizar vacunas de distintos laboratorios en una misma inmunización.

La investigación evalúa la inmunogenicidad y seguridad del uso de dos dosis distintas de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2, y compara esquemas de vacunación heterólogos y homólogos, indicó ayer la cartera de Salud.

El objetivo del estudio es contar con evidencia nacional para la toma de decisiones a partir del análisis de inmunogenicidad y seguridad de la utilización de diferentes dosis en un mismo esquema de las vacunas disponibles al momento en el país: Astrazeneca, Moderna, Sinopharm y Sputnik-V.

El ensayo también compara los resultados entre los esquemas de vacunación heterólogos y homólogos. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, dijo que "han definido incorporar la vacuna Moderna en los estudios que buscan determinar la seguridad e inmunidad en la combinación de vacunas".

Vizzotti destacó la importancia de "contar con un abanico mayor de posibilidades para alcanzar esquemas completos en el menor tiempo posible". El estudio es abierto, colaborativo y federal, y participan investigadores de la Unidad Coronavirus del Ministerio de Ciencia; del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet); y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Mendoza y San Luis.

Incluye a voluntarios mayores de 18 años vacunados con una dosis de Sputnik V, Astrazeneca o Sinopharm hasta 60 días previos a su enrolamiento, con y sin factores de riesgo identificados para covid-19 que permanezcan en la jurisdicción donde se inició su estudio hasta el final del mismo.

Están excluidas las personas con inmunocompromiso por enfermedad de base o por tratamiento inmunosupresor; las personas gestantes y en período de lactancia, quienes están registradas en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA) por haber padecido coronavirus; y quienes hayan presentado una reacción alérgica.

Los modelos basados en esquemas heterólogos con vacunas de plataformas diversas requieren ser evaluados mediante ensayos que permitan demostrar si los mismos tienen una respuesta similar que los esquemas homólogos.

Esto se logra a través de la evaluación comparativa de su inmunogenicidad y reactogenicidad con estudios que consideren posibilidades de implementación. Salud propuso el desarrollo de una red colaborativa para la integración de estudios sobre estrategias de vacunación con el uso de esquemas heterólogos a partir de la evaluación de no inferioridad de éstos frente a los esquemas homólogos.

A partir de este estudio, se espera evidencia científica sólida que apoye la toma de decisiones. La vacuna de la empresa estadounidense Moderna demostró una eficacia del 94,1%. Se administra en dos dosis, es altamente efectiva en adolescentes de entre 12 y 17 años, y está basada en un método que se conoce como ARNm (Ácido Ribonucleico mensajero) en el que no está involucrado ningún virus vivo ni ningún material genético.

Las vacunas del laboratorio Moderna llegaron al país días atrás, luego de una donación del gobierno estadounidense de Joe Biden, que otorgó a la Argentina 3,5 millones de dosis.

384 fallecidos y 12.555 contagios



Otras 384 personas murieron y 12.555 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 104.105 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 4.859.170 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó ayer el Ministerio de Salud.

Son 4.155 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 56,6% en el país y del 54,1% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El total de inoculados asciende a 30.139.279, de los cuales 24.047.290 recibieron una dosis y 6.091.989 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 35.955.274.

Un 32,73% (4.110 personas) de los infectados de ayer (12.555) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

De los 4.859.170 contagiados, el 92,77% (4.508.137) recibió el alta y 246.928 son casos confirmados activos.

El reporte consignó que fallecieron 223 hombres y 159 mujeres, mientras que una persona de Entre Ríos, y una de Jujuy fueron reportadas sin dato de sexo.

Abrazos. Fernández llamó a tener confianza en la “recuperación” de ‘una vida‘ que permita los ‘abrazos‘ y el encuentro con amigos y familia.

Alberto, con la "épica del día después" de la covid



El presidente Alberto Fernández convocó ayer a la "épica del día después" para recuperar la Argentina tras la pandemia de coronavirus (covid-19).

"Yo necesito que me ayuden, todos, con mucha fuerza y con la certeza de que tenemos una salida, que podemos hacer un país justo, donde todos pueden tener condiciones de igualdad para crecer y desarrollarse sin excepción", enfatizó Fernández.

El presidente habló en la entrega de viviendas del Plan Procrear y de créditos para la construcción de la línea Casa Propia, en el partido bonaerense de Merlo, en el primer acto que encabeza luego de la oficialización de las listas de precandidatos a legisladores nacionales del Frente de Todos (FdT) el sábado pasado.

Durante la ceremonia, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anunció que se reducirá de 2,4 salarios mínimos a un solo salario mínimo el requisito para acceder a créditos para construir viviendas.

En este marco, el presidente comparó decisiones y políticas de su gobierno con las adoptadas por Mauricio Macri en la gestión anterior y evaluó que Cambiemos "dejó a la Argentina sin viviendas y sin agua". "Cuando llegamos al Gobierno estaba paralizado el 70% de la obra pública y había 70 mil millones de pesos de deuda impaga", señaló Fernández y se refirió al consecuente impacto de esa parálisis en la pérdida de trabajo en sectores asociados a la construcción.

"¿Por qué alguien quiere privar a 11 mil familias de sus casas?", se preguntó el jefe de Estado y aludió así a las viviendas del programa Procrear que no fueron entregadas durante la administración macrista. El mandatario analizó que esas obras no fueron finalizadas, quizá, para que los futuros dueños de las viviendas "no recordaran que había sido Cristina (Fernández) quien había hecho las casas".

Además, relevó que Cambiemos "inventó un sistema que es el de participación público privada" en el que se "gastaba tres veces el costo de lo que objetivamente" se hacía. Entonces, el presidente pidió a los argentinos que se pregunten qué tipo de Estado quieren, aquel que recomienda "enamorarse de los funcionarios del Fondo Monetario" o el que "se planta, se pone de pie y le dice (al Fondo) que no hará sufrir más a los argentinos".

Fernández llamó luego a ser parte de "la épica del día después" de la pandemia y a tener confianza en la "recuperación" de la Argentina y de "una vida" que permita los "abrazos".

"Somos de los países que vacuna con más velocidad", aseguró el jefe de Estado y ponderó que los funcionarios de su gobierno pelearon "cada vacuna" para conseguir más dosis y frenar el avance del coronavirus. "Me decían que estamos quedando mal con los laboratorios, pero a mí me da vergüenza quedar mal con los argentinos; no lo hacemos por una campaña", expresó Fernández y diferenció en distintas formas de "ver la política y de encarar el futuro". Mientras "algunos casi celebraban las muertes", dijo, el FdT hacía "lo imposible por evitarlas" y superar la pandemia.