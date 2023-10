Jorge Lanata, conductor de Periodismo para todos (PPT) en El Trece y Lanata sin filtro en Radio Mitre, reveló que el presidente Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yáñez están separados.

“Tengo para contarte una historia de amor que terminó”, fueron las primeras palabras que utilizó el periodista de larga trayectoria para lanzar la primicia al aire. Luciana Geuna le consultó cuál era la información que tenía para dar y su colega lo lanzó sin tapujos: “Alberto está separado de Fabiola”.

“Hay un dato colateral: Alberto se fue en China, paraba en España, y Fabiola quería ir hasta España para quedarse ahí pero la bajó”, develó Lanata sobre los detalles de la separación entre las dos personalidades destacadas del país.

El profesional expresó que la información que dio no está relacionada a la vida privada de ellos por ser el Presidente y la primera dama. “¿Decís que lo van a anunciar?”, preguntó Geuna y Lanata sostuvo que “deberían”. “Mañana lo van a desmentir, pero yo sé que es cierto”, sentenció Jorge Lanata al aire de PPT.

Jorge Lanata y su pedido a la sociedad de cara a las Elecciones 2023

El periodista comenzó su programa dominical con un fuerte pedido a la sociedad que afrontará las próximas Elecciones 2023 en 7 días.

“Quiero que tengan en cuenta que la magia no existe. No hay magia. Nada de esto se va a cambiar en un año o dos. A mí también los políticos me tienen cansado. Y más cansado estoy de ver los abusos de la casta. Claro que la casta existe, y no la descubrió un candidato, existe hace mucho”, señaló Lanata.

A su vez, solicitó seriedad a la hora de votar: “Quiero decirles: tómenselo en serio. Son cuatro años, es bastante tiempo y somos nosotros, todos juntos, los que vamos a decidir.