La Cámara Federal de La Plata dispuso hoy la inhibición general de bienes respecto a Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici en el caso que comenzó con el escandaloso viaje a Marbella. De esta manera, los tres imputados no podrán vender ninguno de los bienes a su nombre mientras dure la investigación.

Luego de una disputa entre el juez Ernesto Kreplak y el fiscal Sergio Mola, la Cámara ordenó la inhibición por entender que ya hubo allanamientos en la causa y no es necesario esperar hasta los eventuales procesamientos. “El magistrado de la instancia de origen ha dispuesto el registro domiciliario de los investigados y para hacerlo ha debido tener por satisfechos los requisitos impuestos por el art. 224 del C.P.P.N., esto es, que existía “motivo para presumir que en determinado lugar existen cosas vinculadas a la investigación del delito”. Dispuesta y ejecutada esta decisión, no resulta razonable sostener que no se hallan configurados los elementos para disponer una inmovilización transitoria sobre el derecho de propiedad”, dice la resolución a la que accedió Infobae.

El Tribunal, integrado por los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, hizo lugar a una apelación presentada por Mola contra la decisión del juez Kreplak, que se negó a ordenar la inhibición a comienzos de octubre. El fiscal también había pedido la prohibición de salida del país de los tres imputados, aunque luego no apeló por esa medida.

Al comienzo de la investigación, el juez ya había ordenado el levantamiento del secreto bancario, financiero, fiscal, bursátil y el que rige para la Unidad de Información Financiera (UIF). También requirió informes a la AFIP, AGIP, ARBA, a la Caja de Valores, al Registros Automotor, y al Registro de la Propiedad, entre otros organismos. Y mandó a exhortos a Estados Unidos, España y Uruguay.

La investigación sigue sumando datos sobre el patrimonio de los tres imputados. Mientras tanto, se esperan novedades sobre la pericia de los dos teléfonos secuestrados en la casa de Clerici: un iPhone 11 y un iPhone 13 PRO MAX.

Los peritos ya se reunieron al menos dos veces en la sede de Gendarmería pero los aparatos todavía no se abrieron, pudo saber Infobae. Para esa tarea se utiliza el programa UFED, de la empresa Cellebrite, de origen Israelí, que realiza cientos de combinaciones diarias hasta descubrir la clave de los teléfonos.

Una vez que la Gendarmería logre abrir los celulares de Clerici, deberá entregar el contendido al juzgado, que se encargará del análisis. Así lo decidió el juez Kreplak a raíz de una presentación del abogado de la modelo, que pidió que se resguarde el derecho a la intimidad. “No queremos que haya filtraciones de ningún tipo”, justificó una fuente de la investigación.

En el allanamiento en la casa de Clerici, la Policía Federal también secuestró dos tarjetas de crédito activas. Una está a nombre de A.S., un joven de 22 años, y vence el 11/25. La otra pertenece a E.L., un empresario que habría tenido una relación afectiva con la modelo. Esa tarjeta fue expedida por el Banco Banitsmo, una entidad panameña. También estaba activa y con fecha de vencimiento 04/24.

Junto a las tarjetas, la Policía secuestró un block de notas de tapa dura, de color negra, que tiene anotaciones sobre un domicilio en Miami y sobre E.L., un empresario argentino de 43 años que trabaja para una empresa de Estados Unidos que tiene una oficina en Buenos Aires. ¿Tiene algo que ver con la fortuna de Clerici? Todo es parte de la investigación.

En el allanamiento también se llevaron casi 600 mil dólares. Clerici nunca reclamó ese dinero. Solo pidió que le devuelvan sus carteras de Louis Vuitton.

Los datos sobre el viaje a Marbella

El viaje de Martín Insaurralde y Sofía Clerici a Marbella costó más 55 mil dólares, según la documentación que figura hasta ahora en la causa y reveló este medio el 5 de noviembre. Eso incluye la estadía en el hotel Marbella Club (26.311,48 mil euros), el alquiler del yate “Bandido” (13.176,17 euros), y los dos pasajeros aéreos desde Buenos Aires (USD8139 + USD7469). A eso se deberían sumar, si efectivamente se comprueba que se compraron en ese viaje, las carteras, los relojes y las joyas que exhibió la modelo en sus redes sociales. En ese caso, la cuenta total podría ascender a unos 150 mil dólares.

Solo el alquiler del yate “Bandido” costó 13.176,17 euros por una jornada de 8 horas. Ese valor incluía tres botellas de champagne Moët Brut y toda la comida. Lo más llamativo es que fue facturado a nombre de Clerici, que figura inscripta ante la AFIP como monotributista categoría A.

La Policía de España detalló que la estadía en el Hotel Marbella Club, que aparece en las fotos publicadas por Clerici en su cuenta de Instagram, costó 26.311,48 euros. Dentro de ese complejo, la pareja eligió la villa “Casabel”, una casa exclusiva, de 550 m2, con capacidad limitada para seis personas.

Ese gasto fue facturado a nombre de Clerici, pero el pago se hizo a través de una tarjeta American Express de una agencia de turismo de Miami. Esa misma tarjeta se había utilizado para abonar el pasaje de Insaurralde a España, emitido apenas un día antes de su salida, el 14 de septiembre. Se sospecha que los gastos se habrían abonado en efectivo en Estados Unidos para esconder al verdadero pagador.