Hilda Horovitz es la ex pareja de Oscar Centeno, el remisero cuyos cuadernos desataron un escándalo político y empresario que aún no termina. Desde aquella declaración explosiva ante el juez federal Claudio Bonadio, ella siente que su vida cambió desde que su nombre “saltara a la fama”.

“Me gustaría que Sebastián Ortega, Adrián Suar o Netflix cuenten mi historia”. Sin trabajo, con dificultades económicas y con la única compañía de “Choco”, un símil Labrador, reflexiona y se reconoce “ambiciosa” aunque “humilde”. Mientras aún no se sabe cómo continuará el enjambre de detenciones y arrepentidos, se imagina que Araceli González podría interpretarla en esta parte de su vida.

—¿Cómo vive todo el escándalo que generaron los cuadernos de Centeno?

—Fue un gran desahogo todo lo que conté, no me arrepiento para nada. Centeno me hizo mucho daño: me maltrató, me insultó y me usó como testaferro. Sin embargo, nunca me imaginé todo lo que luego iba a contar. Yo solamente hablé de él ante la Justicia. Tampoco leí los cuadernos, tal como se dijo por ahí, ni me imaginé que esta gente hubiese hecho tantas cosas. No soy de ningún partido político, pero estoy indignada como ciudadana.

—¿De qué vive?

—Lamentablemente vivo mal. No tengo laburo y me ayudan mis amigas. Estoy en la búsqueda de un trabajo. A veces hasta pienso en dar en adopción a “Choco” porque no lo puedo mantener, pero luego pienso que va a sufrir y me arrepiento. Debo las expensas, debo la luz, debo varias cosas. Podría trabajar de recepcionista, de limpieza, de lo que sea. Hilda Horovitz: "Centeno me engañaba con la secretaria de Baratta"

—¿Se siente expuesta después de todo lo que contó?

—Quiero guardarme un poco y dejar que esto se enfríe. Si sigo yendo a la televisión no voy a dejar de ser mediática. Igualmente mi sueño es conocer a Mirtha, a Susana y a Tinelli. A él siempre iba a verlo en vivo. Mirtha nunca me llamó para ir a la mesa, Susana tampoco. Pensaba en ir a verlo a Marcelo mañana, pero va a ser una locura. Quiero pasar un rato agradable y despejarme un poco. En la mesa de Legrand podría explicar muchas cosas que no se entienden de mí.

—Se mencionó que Centeno escribía los cuadernos porque formaba parte de la mano de obra de los servicios de inteligencia. ¿Cree en esa teoría?

—No creo; él me dijo que los iba a usar para defenderse de Baratta si le soltaba la mano. Que haya sido de inteligencia, por más que haya estado en el servicio militar, no lo creo. Igualmente podría ser…

—Usted dijo ante la Justicia que Baratta tenía bóvedas ocultas en su vivienda del Country Mapuche (Pilar). Sin embargo, a pesar de los allanamientos, tales bóvedas no se hallaron...

—No dije que había bóvedas. Dije que había una sola porque yo lo escuché un fin de semana que Centeno tomó de más. Ellos compartían, además del tiempo en el trabajo, muchos secretos. Compartían arquitecto y albañiles en la construcción de la casa en Olivos y del Country. Aquella vez dijo lo de las bóvedas al azar y luego se desdijo. Oscar Centeno: "Roberto Baratta no tiene bienes a su nombre"

—¿A Centeno lo volvió a ver? ¿Sabe qué hace?

—Desde el día que me compró el departamento no lo vi más. Por lo que supe, está con otra señora. Tampoco me preocupa lo que le pueda llegar a ocurrir. Todo se le volvió en contra.

—¿Se imagina esta historia como una ficción?

—Me encantaría poder contar mi historia. Ahora con esta situación, que me llaman y me quieren conocer, pensé en contactarme con varias productoras. Desde Sebastián Ortega, Adrián Suar, o con la gente de Netflix.

—¿Cómo se imagina que puede llegar a ser esa ficción?

—A la gente le gustaría saber cómo es mi vida, saber por qué exploté como exploté. Hay gente que le gusta el tipo de series así, de historias de vida.

—¿Quién le gustaría que la interprete?

—Siempre me gustó Araceli González (se ríe). Soy ambiciosa pero no tengo un peso.

