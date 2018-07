El presidente Mauricio Macri volvió a responder preguntas sobre la inflación, la crisis cambiaria, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y hasta las posibilidades de que busque su reelección. Pero esta vez, sin embargo, el mandatario no habló con periodistas, sino que respondió a las preguntas de sus seguidores de Instagram.

En su transmisión en vivo, que hizo un día después de su conferencia de prensa, el mandatario se refirió a la fuerte devaluación del peso y lo adjudicó a que "ahora tenemos un tipo de cambio flotante" y "que nos tenemos que acostumbrar a vivir con eso". En ese sentido, Macri pidió "empezar a pensar en pesos y no en dólares".

Pese a las turbulencias financieras, Macri ratificó su optimismo y aseguró que pronto se pondrá "en marcha más fuertemente la economía", al tiempo que afirmó que "hay muchos sectores que no pararon".

"Cada vez producimos más gas, petróleo, litio, el turismo no paró y las exportaciones de software tampoco. El trigo está lanzado a batir récords tras la sequía de este año, que también fue parte de esta tormenta perfecta", dijo.

La conferencia improvisada por la red social también dio lugar a la autocrítica. Ante la pregunta de por qué los precios no paran de subir, el Presidente habló de los errores en la proyección que su gobierno hizo sobre el freno a la suba de precios. "Tenemos que resolver la inflación. Creí que iba a ser más simple, la subestimé", admitió, y reiteró que la inflación tiene un impacto negativo en las empresas que evalúan invertir en la Argentina.

"Hay mucha gente que quiere venir a invertir pero, como más del 90% de los países del mundo no tienen inflación, los que quieren venir no saben cómo hacer y eso hace que no estemos generando todos los trabajos que podríamos", sostuvo.

Uno de los usuarios le preguntó al mandatario si se iba a postular a la reelección el año que viene. "No me gusta hablar de 2019 porque cada día se puede resolver un problema, pero ya dije que estoy acá para acompañar el cambio todo el tiempo que ustedes decidan", respondió.

El acuerdo de US$50.000 millones con el FMI también formó parte de la transmisión del Presidente, quien aseguró que el dinero se usará para "cubrir un tiempo más este enorme déficit que durante 70 años el Estado no pudo resolver".

"Es un Estado que gasta más que los impuestos que pagamos, que son demasiados. Estamos en el camino de que la política haga su ajuste para que podamos crecer. Es mentira que esto es un ajuste para todos; es un ajuste para la política", dijo.

La pregunta de Michetti

En su conferencia, en la que Macri también se tomó el tiempo para responder preguntas informales, el mandatario sorprendió al leer una pregunta que le hizo la vicepresidenta Gabriela Michetti , quien le preguntó qué le quita el sueño.

"Transmitirle [a la gente] la tranquilidad y la convicción de que estamos en el rumbo correcto. Sé que hay miedo de que vamos a volver a las crisis del pasado, pero no. Esto es una tormenta para la cual hemos tomado muchas medidas y hemos entendido cuáles son nuestros problemas. Hoy estamos enfocados en bajar el exceso de gasto y lo venimos haciendo. Todo nos fortalecerá para que las futuras tormentas no nos peguen como esta", señaló.

Por su parte, el Presidente también respondió preguntas distendidas, como qué serie recomienda en Netflix o qué hace en su tiempo libre.

Macri recomendó ver Peaky Blinders, dijo que juega a armar rompecabezas con Antonia y que en su tiempo libre hace deporte y lee, además de dedicarle tiempo a su familia.

También dijo que reflexiona "mucho", contó que se psicoanaliza "hace muchos años" y destacó los encuentros quincenales con una "armonizadora budista".

Qué opina de que le digan "gato"

También hubo tiempo para las preguntas incómodas. "Qué opinas de que te digan gato?", preguntó un usuario. "Qué se yo, me parece ocurrente", contestó Macri entre risas.

El mandatario también evitó responder si le gusta ser presidente. "Te contesto más adelante", dijo.