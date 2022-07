El Gobierno nacional activó en la página www.argentina.gob.ar/subsidios (hacer click aquí) y la aplicación Mi Argentina, el formulario para la inscripción de usuarios de cara a la segmentación de las tarifas, que comenzará a regir a partir del 1 de agosto para los subsidios de los servicios de luz y gas.

Al formulario que acaba de ser puesto en funcionamiento tienen que ingresar absolutamente todos los que creen que pueden recibir el subsidio, ya sea porque tiene tarifa social o porque está en la franja de ingresos medios.

La inscripción se puede realizar siguiendo el siguiente cronograma:

Quiénes pueden solicitarlo:

- Mayores de 18 años

- Que sean titulares o usuarias del servicio

- Propietarios/as, inquilinos/as o residentes del domicilio del/los servicios

- Las personas con libreta cívica o libreta de enrolamiento deberán sacar turno en Anses para ir a completar la solicitud en forma presencial en una UDAI.

Qué hay que tener a mano para completar la solicitud

- DNI último ejemplar del solicitante.

- Número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

- Cuánto gana de bolsillo cada integrante del hogar mayor de 18 años.

- Una dirección de correo electrónico.

- Boleta de energía eléctrica y/o gas natural por red.

Cómo inscribirse

Hoy sólo pueden ingresar sus datos aquellos potenciales beneficiarios cuyos números de documento terminen entre 0, 1 y 2.

Según indicaron fuentes oficiales, desde este viernes 15 hasta el martes 19 de este mes se podrán inscribir aquellos usuarios cuyo documento finalicen en en 0, 1 y 2, mientras que desde el miércoles 20 al viernes 22 de julio podrán hacerlo quienes tengan documentos terminados en 3, 4 y 5. En tanto quienes cuenten con DNI finalizados en 6, 7 ,8 y 9 podrán inscribirse a partir del sábado 23 y hasta el martes 26 de este mes.

En la página principal, se ingresa haciendo clic en “Completar el Formulario”. Antes de continuar, conviene tener a mano el número de servicio o suministro de los servicios para los que se busca solicitar el subsidio del Estado Nacional.

Lo que sigue es un aviso legal. Los datos que se ingresarán tienen carácter de declaración jurada y hay consecuencias legales por falsearlos. También, advierte el Gobierno, al aceptar los términos de la solicitud de subsidio se renuncia al secreto fiscal.

“Estás por solicitar los subsidios a los servicios de energía eléctrica y gas natural por red para los usuarios y usuarias residenciales otorgados por el Estado Nacional. Tiene carácter de Declaración Jurada y deberás completarlo sin omitir ni falsear ningún dato. Al aceptar la opción que sigue autorizás al Estado Nacional a verificar la veracidad de toda la información que vas a brindar en fuentes disponibles en organismos tales como AFIP, SINTyS, ANSES, Registros de la Propiedad, entre otros, renunciando expresamente a oponer a esa verificación cualquier secreto previsto legalmente (fiscal, financiero u otro)”, dice la advertencia.

Para continuar, es necesario tildar la opción “Acepto que la información declarada tiene carácter de declaración jurada” y hacer clic en “siguiente”.

Qué datos pide

A partir de ese punto, en una serie de pasos, el interesado deberá proveer la información personal necesaria.

Los datos que se deberán completar incluyen:

- Nombre y apellido.

- Documento Nacional de Identidad.

- Número de trámite del DNI.

- CUIL.

- Género.

- Fecha de nacimiento.

- Datos socioeconómicos.

- Situación laboral.

- Datos de contacto.

- Domicilio declarado por el usuario.

- Código postal.

- Relación con el domicilio.

- Datos de los servicios de luz y gas.

- Datos del grupo conviviente.

En el caso de las personas que no tienen la factura a su nombre, podrán realizar la solicitud como usuarios de los servicios indicando que no es la persona titular. Por lo tanto, también las familias que alquilen o residan en una propiedad que no les pertenece van a recibir el subsidio como usuaria de los servicios. También se contempla que si una persona tiene más de un medidor a su nombre se subsidiará sólo el servicio del domicilio donde declare residencia.

