Los puntos principales de los anuncios vinculados con la segmentación de tarifas mencionan datos de la división de usuarios por niveles tanto en lo que respecta a la energía eléctrica como al gas.

* A partir de los datos incluidos en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), se realizó la división de los usuarios en tres niveles de acuerdo con sus niveles de ingresos.

* El Nivel 1, integrado por los usuarios de mayores ingresos y gente que no solicitó su registración; el Nivel 2, que representa a los usuarios de menores ingresos registrados y que, 'provisoriamente se incluirán beneficiarios de la tarifa social'; y el Nivel 3, con usuarios de ingresos medios.

* En lo que respecta a usuarios de gas natural, se registraron 269.725 usuarios correspondientes al primer nivel; 2.880.090 en el segundo; y 2.599.550 al tercero.

* La cantidad de gas demandada por los hogares no se encuentra relacionada con el nivel de ingresos y se vincula directamente con condiciones climáticas, cantidad de participantes del hogar, características constructivas de la vivienda y la eficiencia de los equipos domésticos.

* Para el Nivel 1, habrá una quita total del subsidio, por lo que la factura del gas subirá 167%

* Para el Nivel 3, se subsidiará un volumen equivalente al 70% del promedio de los umbrales mínimo y máximo de cada categoría y subzona, mientras que el excedente no será subsidiado.

* Para el Nivel 2, los usuarios no tendrán actualización de las tarifas.

* Los aumentos para los Niveles 1 y 3 se aplicarán gradualmente en 3 bimestres (a partir de los consumos del 31 de agosto, octubre y diciembre).

* En el caso del Nivel 1, los aumentos se aplicarán de manera gradual por bimestre a partir de septiembre (noviembre y enero posteriormente) implicando un aumento promedio cercano a los $ 500 por mes por escalón y $500 por mes acumulado en los tres bimestres

* En el nivel 3 se plantea tres aumentos con una aplicación gradual por bimestre a partir de septiembre implicando un aumento promedio cercano a los $ 165 por mes por escalón y $ 500 por mes acumulado en los 3 bimestres

* En cuanto a la segmentación de subsidios de energía eléctrica, en el RASE se han anotado 8.890.998 de energía eléctrica: del Nivel 1: 399.156 (4,49%); Nivel 2: 5.040.120 (56,69%); y Nivel 3: 3.451.722 (38,32%).

* El tope de consumo será de 400 kWh mensual por hogar, mientras que para las localidades que no cuenten con gas natural por redes el tope se incrementará a 550 kWh.

* En San Juan hay unos 220.000 usuarios de electricidad, que reciben el servicio en su mayor parte de Energía San Juan, mientras que en Caucete la distribución la hace la DECSA.

*En el ámbito del gas el servicio lo presta la Distribuidora de Gas Cuyana a unos 116.500 usuarios.

> El esquema de Aysa para tarifa de agua

La reducción de subsidios en las tarifas de la empresa de Agua y Saneamiento (AySA) cuya área de influencia es capital y provincia de Buenos Aires, se realizará de manera diferenciada y gradual, en forma progresiva y paulatina para algunos de los usuarios, anunció su presidenta, Malena Galmarini.

Además de definir las zonas Capital Federal, Norte, Oeste, Sudeste y Sudoeste, dentro de los usuarios residenciales estarán los de nivel alto, que implican 14% de los casos; medio, 27%; y medio bajo, 47%; mientras que los no residenciales son 9%.

A partir de noviembre los de nivel alto dejarán de percibir el subsidio en su totalidad; los de nivel medio los perderán en dos etapas: en noviembre pasará a ser de 40% y en enero de 20% para llegar a marzo sin subsidios; y los de nivel medio bajarán en noviembre a 45%, en enero a 30% y marzo a 15%, para mantenerlos en ese porcentaje.

Por su parte, los no residenciales mantendrán en noviembre 40% de los subsidios y en enero 20%, y no los tendrán a partir de marzo. En tanto, los usuarios que tienen la tarifa social (7% de los usuarios residenciales) no tendrán cambios.

Para Galmarini, el impacto que tendrá esta medida en la factura promedio en el segmento alto implicará una suba promedio desde los actuales $841 hasta $2.099 en julio de 2023; los de nivel medio pasarán de $744 a $1.873; y los de nivel medio bajo de $707 a $1.500.

De esta forma, el total que paga el usuario promedio pasará de los actuales $752 a $1.765 a mediados de 2023, mientras la tarifa social no será modificada.

Qué hizo Massa

Tras el anuncio de energía, el ministro de Economía, Sergio Massa, recibió ayer al embajador de India, Dinesh Bhatia, para repasar la agenda de comercial bilateral con el objetivo de ampliar la oferta exportable hacia el gigante asiático.

La inscripción en el registro sigue abierta

Los usuarios de los servicios de luz y gas que todavía no se inscribieron para mantener los subsidios tendrán la posibilidad de hacerlo porque continúa abierta la inscripción al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Así lo dio a conocer la subsecretaria de Planificación de la Nación, Cecilia Garibotti.

'Desde el 1 de agosto ya se han inscripto 500.000 personas nuevas y también está abierto el registro para rectificar o cambiar las declaraciones juradas que ya se han hecho, conforme cambien las condiciones socioeconómicas de los hogares', explicó la funcionaria.

La subsecretaria dijo que 'para que los usuarios puedan acceder a las tarifas nivel 1 y nivel 2 deben anotarse en el RASE, provisoriamente, porque no se ha llegado a la totalidad de los usuarios'.

Asimismo, la funcionaria señaló que están considerando 'que aquellos que son beneficiarios de la tarifa social puedan ser incluidos como nivel 2 de forma automática, pero incluso los beneficiarios de la tarifa social deben inscribirse en el RASE'.

Para los usuarios que no cuenten con acceso a internet, pueden inscribirse en las oficinas de Anses de sus respectivas localidades.

El RASE permitió identificar a los usuarios que han solicitado mantener subsidios de acuerdo con su ingreso familiar y situaciones particulares.

Según datos del registro nacional, para el acceso de subsidios de gas natural se inscribieron 5.749.365 usuarios y para los subsidios de energía eléctrica se anotaron 8.890.998.

ACUERDOS

Desde la Secretaría de Planificación se encuentran firmando acuerdos con todas las provincias del país para el intercambio de información, y así tener acceso a los datos de las distintas situaciones provinciales.