El expresidente Mauricio Macri afirmó ayer que "no hay que cambiar reglas en el año electoral", ante un posible desdoblamiento de los comicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y desestimó que el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, "tome esa decisión" porque, dijo, sería ir "en contra de todo lo que hemos trabajado en tantos años".



"El "no" a cambiar reglas electorales en el año electoral es un valor que Juntos por el Cambio (JxC) ha puesto en sus declaraciones de principios. No creo que Horacio tome esa decisión, sería ir en contra de todo lo que hemos trabajado tantos años", evaluó Macri en diálogo con Radio Rivadavia.



El expresidente se refirió también a las llamadas elecciones concurrentes en el distrito, una modalidad que implicaría elegir candidatos para jefe de Gobierno en la misma fecha que las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) nacionales pero con un sistema de votación distinto.



"Si la política piensa que por cambiar reglas electorales los porteños van a elegir en un sentido determinado, es no conocer a los porteños", sostuvo Macri, y contó que Rodríguez Larreta no lo "llamó" para consultarle "qué opinaba" sobre esa eventual modificación.



Macri instó a los dirigentes de JxC a "no complicarle la vida a la gente" y pidió no hacer modificaciones en las que se "malgaste la plata" de los porteños. "Es más tiempo de votación, son más filas, son dos urnas, dos boletas que tienen que completar. Hasta dicen que hay gente que tendría que votar en distintas aulas y hasta en distintas escuelas", cuestionó sobre esa posible implementación.



La elección concurrente que impulsa Larreta consiste en que los comicios se llevarán a cabo el mismo día que los nacionales pero mediante un sistema de votación mixta. Es decir, las candidaturas nacionales (presidente y legisladores nacionales) se votarían con boleta sábana tradicional, en tanto que que para las candidaturas locales (jefe de Gobierno, legisladores y comuneros) se usaría la Boleta Única Papel o electrónica.



Si no se desdoblaran los comicios, el precandidato a jefe de Gobierno porteño Jorge Macri se beneficiaría con un eventual arrastre de votos de los aspirantes presidenciales de JxC Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Pero perjudicaría al precandidato a gobernar CABA Martín Lousteau porque recibiría muy poco arrastre de su par del radicalismo que busca la presidencia argentina, Gerardo Morales.



Larreta, cercano a Lousteau, puede confirmar por estas horas si en CABA se aplicará el sistema concurrente o se unifica la elección nacional con la porteña.



Para Macri, conservar la Ciudad en manos de su primo, Jorge, es una prioridad. Larreta ya está decidido a optar por la elección "concurrente". Después de escuchar opiniones, considera que es la opción más "prolija", según describen fuentes de su entorno. Sus allegados argumentan que la decisión sobre el formato y día de votación le corresponde, por ley, al jefe de gobierno. Larreta tiene tiempo hasta el viernes para cristalizar el anuncio.

Con Espert

El diputado de Avanza Libertad José Luis Espert se encamina a una alianza con Juntos por el Cambio (JxC) con el objetivo de concretar una "mega PASO opositora" en la provincia de Buenos Aires, donde se decidirá, dijo, "cuál es el mejor lugar para llevar arriba las ideas de la libertad".