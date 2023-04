El expresidente Mauricio Macri volvió a reprocharle ayer al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la decisión de convocar a elecciones concurrentes en la ciudad de Buenos Aires y dijo que "se tendría que haber sentado" con el Pro antes de adoptar esa medida. A la vez que afirmó que se imagina un balotaje entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei.

Además, Macri pronosticó que Milei "va a tener muchos diputados" en la próxima composición del Congreso y, ahondando sus críticas internas, y sin nombrar a Larreta, cuestionó "los liderazgos tóxicos" y a quienes "se olvidaron de la épica y que dicen 'la mía donde está' y 'yo me salvo'".

"Cuestioné que Horacio no haya trabajado en equipo, respetando a las dos candidatas a presidenta (del Pro) que son Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Él se ha equivocado, se tendría que haber sentado con el partido y particularmente con ellas dos. Eso es respetar a tus rivales, el diálogo es un elemento fundamental", dijo Macri al participar en la Rural de un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp).

Tras su exposición, y al responder preguntas de los empresarios, el expresidente admitió que "la rivalidad, la vehemencia y los egos" existen dentro de la principal coalición opositora y llamó a "poder superar como partido que quiere gobernar este tipo de situaciones".

"La tensión está y va a estar, pero confío en que no llegará a lugares dañinos para la coalición", manifestó el expresidente.

Previamente, en su disertación, aseguró que "el futuro es nuestro" si se hace lo "correcto, que es lo contrario a lo políticamente correcto" y criticó los "liderazgos tóxicos", en un mensaje hacia la interna que atraviesa el Pro.

"Estoy más convencido que nunca que si tenemos el coraje de hacer lo correcto, que es contrario a lo políticamente correcto, el futuro es nuestro", sostuvo Macri al encabezar el almuerzo en el predio de la Sociedad Rural en Palermo, ante las autoridades de las principales cámaras de la industria, la construcción, el campo, la bolsa y el comercio.

El creador el Pro realizó estas declaraciones en medio de las tensiones internas, a partir de la decisión de Larreta de anunciar la realización de comicios concurrentes con los nacionales mediante boleta única electrónica en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de la oposición públicamente manifestada por él.

En otro tramo de su discurso, Macri dijo que "hay una corriente de líderes en todos los sectores que se olvidaron de la épica y que dicen 'la mía donde está', que dicen 'yo me salvo'". En ese marco, se pronunció en contra de "los liderazgos tóxicos" que ponen a un dirigente "en el lugar del mago, del mesiánico que todo lo puede". Agregó que el Pro está "recorriendo una experiencia inédita" en la cual "lo importante es para qué vamos a volver al poder".

Dijo que es "amante de la competencia" entre candidatos y agregó que estas instancias electorales surgen "los egos, la rivalidad y la vehemencia". Sin embargo, se mostró confiado en "poder superar esta situación", al referirse a la última crisis partidaria. También se refirió al precandidato de la Libertad Avanza Javier Milei: "Vamos a ir a una segunda vuelta con esta expresión más liberal, más rupturista, más de enojo, y va a ser un desafío para el candidato nuestro que gane la interna".

'"Va a ser un desafío para el candidato nuestro que gane la interna realmente demostrarle a la gente que tenemos esa experiencia adicional, ese equipo de gente que podemos reclutar, ese valor del conocimiento y de ser parte de un sistema que hay que cambiar", recomendó Macri hacia el interior de JxC.

Bullrich promete eliminar el cepo

La precandidata presidencial Patricia Bullrich dijo que hay que "empezar cambiando la Constitución, que cambie la ingeniería global, un Banco Central que no emita papel sin valor en la Argentina: dos reglas básicas, la de imprimir moneda y sin valor en el país. No hacer moneda sin un valor real. Estamos convencidos de que el cepo cambiario hay que retirarlo de inmediato, si no lo hacemos las decisiones se van a postergar, las decisiones de cada uno van a demorar seis meses. Y cuando pase, cada uno van a pasar seis meses y seis meses. Se va a devaluar la moneda, es importante tomar decisiones de fondo", se refirió. La presidenta del Pro disertó en una jornada de precandidatos a presidente en la Rural de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bullrich, exfuncionaria de Mauricio Macri, remarcó que "las retenciones son un mal impuesto" y anticipó que, sin tener un tipo de cambio único, "no se puede arrancar".

Larreta negó una ruptura

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, expresó ayer que en el camino que tiene la coalición opositora hacia las elecciones "puede haber diferencias", pero reiteró que "no hay ninguna posibilidad de que haya una ruptura".

"En el camino puede haber diferencias, no todos pensamos igual", indicó Rodríguez Larreta al participar de un encuentro organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el predio del barrio porteño de Palermo.

Así se refirió a la crisis que atraviesa el Pro luego de que haya decidido que la boleta única electrónica sea el método para las próximas elecciones en el distrito porteño, algo que para su histórico líder político, Mauricio Macri, fue "una profunda desilusión".

"Estoy para discutir con los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Esa es mi decisión y me hago cargo", expresó.