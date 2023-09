El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, llamó este lunes a "empezar a debatir el futuro desde ahora", indicó que desde la coalición oficialista "nos mueve el profundo amor por Argentina" y aseguró que "vamos a seguir gobernando" luego del 10 de diciembre.

"No nos une ni nos mueve el odio, no nos mueve la violencia, no nos mueve el deseo de desaparición del otro, nos mueve un profundo amor por la Argentina", afirmó Massa desde Parque Norte y agradeció a los presentes "por confiar, quédense tranquilos, el país del futuro va a ganar en primera vuelta o en segunda pero vamos a seguir gobernando Argentina".

"Quiero decirle en primer lugar gracias, de 100 mil a 5 millones que están acá o en las empresas que trabajan, todos de alguna manera dieron una muestra de confianza un poquito mayor que el voto, que es poner un poquito del ingreso para poder acompañar los sueños y nuestras ideas", manifestó a los presentes en la cena.

Y destacó la importancia de "construir el financiamiento de la política para que después no aparezca la sospecha de la venta de candidaturas".

"En nuestra página y en la de la Cámara Electoral se va a ver el aporte de cada uno de los que contribuyeron en financiar nuestra campaña", detalló.

Por otra parte, el ministro aseguró que "este año vamos a terminar nuestra balanza energética empatada" y auguró que "nuestra cuenta comercial puede terminar siendo esa plataforma que necesitamos para recuperar la credibilidad, la confianza y la fortaleza de nuestra moneda".

"Porque cuando se habla de entregar la soberanía, en términos de señoreaje, que no es menos que la dolarización, es de alguna manera el resignarse a perder la capacidad como país de elegir cuál es el proyecto de desarrollo. La competitividad de nuestra industria, los sectores a desarrollar, la elección de vectores estratégicos asumiendo cuál es nuestra capacidad instalada, es una elección que se puede hacer cuando uno tiene soberanía económica", indicó.

Y agregó que "cuando hablamos de redistribuir ingreso, también tenemos que entender que parte del problema a la hora de discutir la posibilidad de tener instrumentos del Estado que mejoren la participación del salario en la distribución de renta, depende de tener la economía formalizada".

"Argentina tiene que romper esos vaivenes o péndulos que nos ponen permanentemente avanzando y retrocediendo", aseveró.

También apuntó contra quienes "nos quieren envenenar con el antagonismo político, y nosotros desde el 10 de diciembre vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional con la consigna que en este tiempo para un argentino no hay nada mejor que otro argentino porque esa es la premisa que nos puede permitir construir un proyecto de nación".

Massa recordó que "nos tocó convivir no solamente con la herencia de la peor deuda de la historia argentina sino de la mayor deuda que el FMI accediera otorgarle a un país, después de que nos tocó administrar la peor pandemia del último siglo, y concurrir como concurrimos como Estado al rescate y la protección de puestos de trabajo".

Y destacó: "No lloramos, no soy de los que mariconea, soy de los que enfrenta cada uno de los problemas que les toca enfrentar".

Acompañaron al candidato, su compañero de fórmula y jefe de gabinete, Agustín Rossi; el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro; su par de Cultura, Tristán Bauer; el canciller Santiago Cafiero; el ministro de Defensa, Jorge Taiana; el de Educación, Jaime Perczyk; la titular de Trabajo, Kelly Olmos; el secretario de Comercio, Matías Tombolini; y la titular de la empresa AySA, Malena Galmarini, entre otros.

También estuvieron el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, el diputado y candidato de UxP a jefe de Gobierno porteño, Leandro Santoro; y el senador nacional Mariano Recalde.