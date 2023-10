El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, dijo hoy que "viene un tiempo de convocar a los mejores en un Gobierno de unidad nacional" para "construir la Argentina de los próximos años" y estimó que "el año que viene va a ser un muy buen año en reducción de inflación, gobierne quien gobierne".



A tres días de las elecciones generales del próximo domingo y cuando quedan pocas horas para el comienzo de la veda electoral que comienza mañana a las 8, Massa continuó con su visita a programas de radio y canales de streaming en redes sociales y, en esta oportunidad, estuvo en la FM Rock & Pop, con el periodista Beto Casella.



"Yo creo que viene un tiempo en el que hay que convocar a los mejores, a los que tengan mejor aptitud para construir la Argentina de los próximos años", remarcó.



Afirmó que "nadie se puede sorprender si el 10 de diciembre en mi gobierno, que además va a ser gobierno de unidad nacional, voy a convocar a otros sectores, ya que hay peronistas que a lo mejor están en otros espacios".



"Eso que me criticaron durante mucho tiempo de tener diálogo con todo el mundo es lo más importante que necesita la Argentina el 10 de diciembre", apuntó.



Al respecto, agregó que "nadie se puede sorprender si un industrial, un empresario, un dirigente social o un dirigente gremial están en mi gobierno; si hay radicales, socialistas. Si algunos dirigentes de tracción liberal están en mi gobierno".



"Esa idea que convive en la Argentina hace tantos años de querer hacer desaparecer al otro tiene que ser parte del pasado desde el 10 de diciembre. Tenemos que valorar a la gente por su talento y por sus ideas, por sus convicciones y no por un sticker en la frente", señaló.



En otra parte de la entrevista radial, Massa se explayó sobre la situación económica del país, poniendo énfasis en el impacto de la sequía en el sector agropecuario, la falta de dólares por la caída de las exportaciones y los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) por los vencimientos de la deuda que contrajo la administración de Mauricio Macri en 2018.



"Sin un solo tractorazo, Argentina pasó la peor sequía de su historia donde perdimos 21 mil millones de dólares", destacó Massa y admitió que "hubo que tomar medidas para aliviar la situación, sin perder empleo, por lo que elegimos el mal menor, manteniendo el trabajo de la gente pero sabiendo que iba a haber un proceso de incremento de precios".



En ese punto, sentenció: "El año que viene va a ser un muy buen año en reducción de inflación, gobierne quien gobierne, debido al cambio de la ecuación energética, los proyectos mineros y la recuperación del sector agrícola".



Sobre el incremento del valor del dólar ilegal tras el segundo debate presidencial y los distintos operativos que se llevaron a cabo, el candidato peronista sostuvo: "Vamos a darle pelea, aunque me cueste la elección porque a los que especulan con el ahorro de la gente, los quiero ver presos".



Al finalizar la entrevista, Massa reiteró que en la actualidad "hay dos temas centrales: uno es la inflación y el otro es la seguridad" y destacó que "nosotros sabemos qué hacer para solucionar esas problemáticas".

TÉLAM