El ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó hoy que “en las próximas horas” se anunciarán nuevas medidas para los trabajadores autónomos e informales, y en la próxima semana se hará lo mismo para las pequeñas y medianas empresas.



“A los autónomos que están esperando, que estén tranquilos, en las próximas horas también vamos a tomar una decisión para beneficiar a esos profesionales y comerciantes que trabajan y emprenden de manera autónoma y están esperando una respuesta nuestra. Lo mismo quiero decirle a aquellos que hoy están por fuera de la economía formal, casi tres millones de argentinos que no forman parte de la población formal registrada pero que forman parte de la población económicamente activa”, afirmó Massa este mediodía en la inauguración de un paso bajo nivel en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.



Del mismo modo, “en los próximos días” se anunciarán “más medidas para las pymes y que sigan generando empleo y paguen menos impuestos”, adelantó el titular del Palacio de Hacienda.



El ministro señaló que estas decisiones, al igual que la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a $ 1.770.000 desde octubre y el reintegro del IVA en la canasta básica, “muestran a cada argentino cuál es el camino que voy a tomar como presidente, que es el de la recuperación del salario porque hoy venimos muy atrasados”.



“Nos quieren instalar la idea de que somos una sociedad fracasada cuando el mundo mira que en los próximos 20 años somos uno de los países con mayor posibilidad de desarrollo económico con el talento de nuestra gente, por la riqueza de nuestra tierra y subsuelo, y en materia energética y de minerales”, manifestó el candidato a presidente.



En ese marco, agregó: “Si mañana me muriera, volviera a nacer y tuviera que elegir dónde hacerlo, volvería a elegir una y mil veces a la Argentina”.



Por otra parte, criticó la deuda contraída en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la “más grande” tanto del país como del organismo.



“Fue hipotecado el futuro de la Argentina y nos lleva a tener que estar renegociando y discutiendo permanentemente”, lamentó Massa.



“Esos cuatro meses de pelea, negociación y discusión me generaban a mí, de alguna manera, esa sensación de sentir que como país teníamos las manos atadas”, añadió.



Frente a esa situación, destacó que se “cerró un acuerdo”, y señaló que “nuestra soberanía la vamos a recuperar de verdad cuando le paguemos al Fondo y le digamos que se vayan de la Argentina, que somos una nación libre, y que queremos recuperar nuestra decisión”.