Massa confirmó que presentará mañana el proyecto de Ley de Presupuesto 2024 al Congreso

El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó hoy que mañana enviará al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 2024, tal como lo establece la ley de Administración Financiera.



"Mañana estamos mandando el presupuesto nacional" al Congreso, afirmó el también candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) durante su visita a la provincia de La Rioja.



De esta manera, el oficialismo ratificó que presentará "en tiempo y forma" el proyecto, que establecerá los recursos, las fuentes de financiamiento y los gastos de los que dispondrá la administración pública nacional para el año próximo.



La presentación de la iniciativa en la mesa de entradas de Diputados podrá ser "en cualquier hora" de la jornada de mañana, precisaron fuentes oficiales cercanas al ministro y candidato presidencial. Sin embargo, agregaron que el tratamiento del proyecto se postergará "hasta después de las elecciones".



"No vamos a someter a La Rioja de vuelta a la discusión de todos los años alrededor de los fondos extracoparticipables. Hemos incrementado en el proyecto de presupuesto el 100% de los fondos de la provincia de la Rioja", anunció Massa durante un encuentro realizado en dicha provincia, ante más de 100 empresarios, que contó también con la presencia del gobernador de Ricardo Quintela



La ley de Administración Financiera establece que cada 15 de septiembre el Gobierno debe presentar el presupuesto del período del año próximo, para luego garantizar su tratamiento y ser votado en el Congreso.



En esta oportunidad, el candidato presidencial de La Liberad Avanza, Javier Milei, solicitó al oficialismo en una carta enviada el lunes último que se postergue la presentación del Presupuesto para después de las elecciones del 22 de octubre.



Desde el Gobierno aseguraron que "es razonable el pedido de Milei porque plantea que el próximo presidente debe tener la posibilidad de rediseñar su propio Presupuesto con el que gobernará, pero se debe cumplir con la ley".



"Por eso, es lógico que se presente el Presupuesto 2024 este viernes y luego se espere para tratarlo a que se conozca cuál será el próximo presidente que elija la gente en las urnas", agregaron.



El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, aseguró hoy que la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, "está organizando una reunión para después de la sesión del martes próximo para ir analizando el cronograma de debate juntos" y dijo que "una vez ingresado el proyecto vamos a trazar una hoja de ruta para tratamiento".



Consultado sobre la nota que envió Milei pidiendo la postergación del envío del proyecto de ley al Congreso, el diputado por el Frente de Todos (FdT) Carlos Heller dijo que "no corresponde" ese planteo y señaló que el candidato de la Libertad Avanza "no debe conocer las leyes".



"La Argentina trata el presupuesto todos los años. A nosotros nos tocó gobernar más de una vez sin presupuesto porque la oposición no nos aprobó la ley y más de una vez nos dejaron presupuesto que no se correspondía con nuestra filosofía y nos tuvimos que adaptar", aseveró el diputado del FDT.



Por su parte la senadora nacional por FdT Juliana Di Tullio consideró que "la discusión sobre el Presupuesto Nacional es ineludible porque te marca qué proyecto de país se quiere implementar. Después la voluntad de aprobarlo es de los diputados. Ahí puede ser que se apruebe o no, pero la discusión se tiene que dar", sostuvo Di Tullio en declaraciones a Radio 10.



En este misma línea, señaló que el objetivo del oficialismo hoy es "recomponer el ingreso real" y que para eso están ejecutando "medidas concretas para mejorarle sustancialmente la vida a los trabajadores y trabajadoras".



En cuanto a los detalles del proyecto, trascendió que el Ministerio de Economía buscará promover que se reflote la iniciativa de eliminar los regímenes impositivos diferenciales y para ello incluyó un apartado en el proyecto sobre esa cuestión.



El equipo económico que acompaña a Massa calculó que, entre todos los regímenes, las exenciones representan en pérdidas de potenciales ingresos más de 4,5% del PBI.



El cálculo que maneja Massa es que si se logrará avanzar por este costado en el Congreso, lograría incluso superar la meta de reducción del déficit fiscal establecida con el FMI, en la que se acordó que en 2024 alcanzaría el 0,9% de PBI, para llevarlo incluso hasta un superávit de casi 1%.



También, como anticipó Massa, se elevará la partida de Educación a 8% del PBI y contemplarán en el mismo los recursos suficientes para canalizar las medidas anunciadas recientemente por el ministro y candidato, como la eliminación de Ganancias para los trabajadores que ganen menos de $1.770.000, entre otras.