El titular del Palacio de Hacienda y precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, afirmó hoy que hay que "seguir trabajando" para bajar la inflación y advirtió que la suba del dólar "blue" o informal fue causado por "gente que especula sobre el resultado electoral, y busca generar intranquilidad cuando el candidato es el ministro de Economía".



En una conferencia de prensa brindada en la ciudad entrerriana de Paraná, luego de inaugurar y entregar 500 viviendas, cuya construcción había quedado paralizada entre 2015 y 2019, al hablar sobre la inflación, Massa dijo que "no alcanza bajar dos puntos, hay que seguir trabajando" para que siga retrocediendo.



El ministro se refirió de esta forma a la evolución de 6% que registró la inflación en junio, lo que representó una baja de 1,8 puntos respecto a mayo y de 2,4 puntos frente a abril pasado.



Al responder a preguntas de la prensa, Massa dijo que a la actual administración le tocó enfrentar "tiempos difíciles por la pandemia, la guerra, la sequía, y la gente esperaba más del Gobierno nacional", tras los cual convocó a "aquellos que sienten frustración a que vayan a votar, porque cuando ellos no elijen otros elijen por ellos".



"Creemos que la Argentina tiene futuro, ese mensaje negativo es de aquellos que no pudieron ni pueden proponerle a la Argentina un futuro de desarrollo", completó.



Por otra parte, calificó al FMI como "un ancla que hay que sacarse de encima" que el expresidente Mauricio Macri dejó, "no sólo como deuda, sino que el daño más grande fue dejar un equipo que cada tres meses audita y opina de las cuentas".



"Eso es una pérdida de soberanía nacional en un país pujante", puntualizó Massa y pidió avanzar en cadenas de valor agregado, aumentar el volumen de exportaciones "para juntar dólares, pagarle al Fondo, que salgan de la Argentina y volvamos a decidir".



Asimismo, puntualizó en que el sector agropecuario "es uno de los tres motores más importantes de la Argentina, uno de los grandes jugadores de la economía global, básicamente porque el mundo a la Argentina le pide cuatro cosas".



"El talento de la gente, minerales, proteínas y energías, somos grandes jugadores pero tenemos que tener un proyecto de país y nación y hay dos Argentinas en discusión", completó.



Por último, rechazó la "forma de hacer política desde la difamación, violencia, pelea y acusación" porque "lo único que genera es ruptura en el tejido social y desconfianza de la gente y por eso está yendo a votar menos gente".