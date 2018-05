Carlos Melconian, quien fuera presidente del Banco Nación durante el inicio de la presidencia de Mauricio Macri y permaneciera un año en el cargo, volvió a criticar con dureza el accionar económico del Gobierno a lo largo de sus últimos dos años de gestión.

En el marco del inicio de negociaciones de la Casa Rosada con el FMI y con una incertidumbre latente respecto al futuro del país, el consultor realizó un profundo análisis sobre la delicada situación de la Argentina en el mercado.

Así, durante una conferencia en el evento A Todo Trigo, que compartió con Rosendo Fraga, desgranó con su habitual polémico estilo las causas que condujeron al pedido de ayuda al Fondo Monetario Internacional y advirtió sobre los problemas que se podrán presentar para el oficialismo hasta la fecha de las nuevas elecciones presidenciales.

Las frases más importantes de la exposición:

"Boludeaste dos años con las buenas ondas y ahora vas recoger inflación y nivel de actividad en la previa de la elección. Fijense lo que vale no tener nada enfrente"

"Las buenas ondas no alcanzan para gobernar"

"Profesionalmente, siempre la bala me pasó cerca y esta vez más cerca que nunca. Por lo tanto, mi afecto y condicionalidad al presidente están intactos, pero yo digo las cosas como son y no tengo doble discurso".

"Es normal que la gente se pregunte '¿Qué pasó acá?, ¿Qué pasó que en una semana esto se derrumbó?' Es esa la sensación. (…) '¿Tan atado con alambre estaba esto?'"

"El kirchnerismo se encargó de subir muchísimo la presión fiscal. Tuvo más plata como nunca en la historia argentina. Y se encargó de hacer este desbande con el gasto público que la clase política argentina, no Macri, va a tener que bajar. Y Macri va a tener que ser el conductor. Como no lo ha hecho, lo va a tener que hacer el Fondo Monetario"

"Esto era insostenible en el tiempo. Toda la vida así no vas a poder estar. Entonces, me preguntaban '¿Cuándo creés vos que va a pasar?' No existe el 'cuándo creo yo'. Eso lo contesta Horangel y Tusam… y llegó".

"La meta del 15 por ciento de inflación murió el día de su nacimiento. Roguemos que a fin de año vuelva a ser del 25"

"No pasa nada en el mundo. No es el mundo el justificativo de lo que está ocurriendo en el país".

"No sigan hablando del milagro de dos años seguidos con balance positivo porque miren que en el segundo semestre, con el FMI, vamos a comer pechuguita y puré de calabaza".

"Los dos CEOs que están abajo del jefe de Gabinete inventaron dos planillas excel que en nuestro estudio las preparó un junior practicando. Consistia en que si el PBI crece 3 por año, la inflación llega a un dígito en 2020, el tipo de cambio real es constante, el déficit baja según la meta, los impuestos cumplen la reforma tributaria, el costo del endeudamiento es declinante, entonces Antonia, algún día, va a ver que el déficit va a cero. Vergonzoso. Esa planilla murió y ahora la va hacer el fondo"

"Vinieron metas de inflación totalmente irreales. Cuando me preguntaron, por supuesto he contestado que Argentina tuvo, en 80 años, menos de diez años a un dígito de inflación. Seis de esos diez años fueron en los '90. Ustedes tienen que entender que pretender usar Slim-Fit, que es un dígito de inflación, es que tenés que largar los cuatro platos de ravioles, que es el déficit fiscal. Entonces, o tenes mal los ravioles o mal la camisa. Y cuando corregís las metas de inflación es porque compraste más tallas de camisa porque no querés largar los ravioles".

"Cuando Caputo venía con dólares, se los tiene que dar a Sturzenegger. Se los daba directamente porque si los vendía en el mercado, derrumbaba este tipo de cambio, que hoy vuela. Y Sturzenegger le daba los pesos. Caputo le daba los pesos a Prat Gay o a Dujovne y con eso la tesorería pagaba. Cuando la tesorería pagaba el gasto público, esos pesos salían al mercado. Si bien no era emitir con maquinita, era una emisión indirecta a través de dólares que vienen del exterior. Y como Sturzenegger se había encaprichado en forma adolescente al Slim-Fit, ahí la inconsistencia entre el déficit fiscal y tener la inflación de un dígito, nació el monstruo… porque inmediatamente, los mismos pesos que emitía por dólares que le traía Caputo para el déficit fiscal, los chupaba con Lebac. Entonces fue creando un monstruo donde necesitaba pagar tasa de interés y llegó hasta un billón y medio en pesos, o 56 mil millones de dólares, que son más de las reservas que tiene el Banco Central. Creó un velociraptor".

"El Banco Central termina, si se mira a Marcó Del Pont, Fábrega, Vanoli, Sturzenegger, emitiendo más moneda que los anteriores. No porque los anteriores sean mejor que éste, sino porque al final por algún lado sale el déficit fiscal, que debe dejar de ser patrimonio de la ortodoxia en la Argentina, acorde con ponerle a la clase política pantalones largos. No hay misterio acá".

"Hubo tres endeudamientos diferentes en 2016-2017; tres 30 mil millones por año insostenibles: uno por el desbalance interno entre ahorristas y turistas; un segundo por el desfasaje entre gasto público y la recaudación y un tercero que es la absorción vía lebacs que hace un capricho del presidente del Banco Central"

"Yo no hablo con el diario del lunes; esto era insostenible"

"El caldo de cultivo no fueron los últimos 10 días, fueron los últimos 720. El disparador es una anécdota, lo relevante es el origen estructural"

"Hasta en el marketing están fallando. Esto no es un conflicto internacional, hay que recuperar la credibilidad"

"Argentina no califica como país graduado y confiable para el Fondo: si querés plata yo no te voy a financiar el turismo a Miami para que Ezeiza esté lleno ni para que la tía se lleve 20 lucas a la casa. Si no confían en su moneda local, no me hagas poner los dólares a mi"

"¿En que consiste el acuerdo con el Fondo?: en parar la sangria de los stocks. ¿Que querés hoy con el anuncio del fondo?: que si hay diarrea pare. El anuncio es la pastilla de carbón que me daba mi vieja. Luego es asegurar el financiamiento, que el Fondo ponga si Caputo está fatigado"

"El mensaje político a favor de Lagarde es protocolar. Lo que opina el fondo del país está en un paper de diciembre de 2017: necesita recalibrar el programa macro e ir a reformas estructurales"

"Es el "bread and butter" (pan con manteca) como diría un gringo o el arroz con feijao, diría un brazuca; es la de siempre: 'miren que este Fondo no es el Fondo de antes'. Mentira, es lo de siempre, pechuga con pure de calabaza"

"No entienden dónde está el problema. Estamos discutiendo 20 lucas de un gasto público vinculado a no se qué y hay 400 mil millones de intereses en lebacs. No hay ningún programa de estabilidad posible con los velociraptors"

"La oposición luce más impetuosa y todavía Cambiemos pareciera ser más garantía. Pero ahora tiene un "track record": no me vengas a joder con lo que te dejaron, que aca tambien te autoincubaste una herencia"