En su presentación oficial como economista de cabecera y ministro de Economía de una eventual presidencia de Patricia Bullrich, a quien antecedió en un discurso ante centenares de asistentes a un evento en la capital de Córdoba, el economista Carlos Melconian dijo estar listo para desembarcar en el gobierno con un plan económico realizable e implementable.

“Estamos listos para desembarcar con un plan que bajo un determinado liderazgo político, que era lo que faltaba –dijo, en referencia a Bullrich- saque a la Argentina de la postración”. En otro pasaje, el economista prometió “desenredar la telaraña impositiva y cambiaria”. En otro tramo, afirmó: “lo que tenemos que hacer no es el ajuste, que es lo que está ocurriendo; nosotros venimos por la solución”.

“Hay un plan, hay un programa, es realista, es hacible, si es que tal palabra existe, es implementable, tiene sentido común, es práctico y no es dogmático. Tiene horizonte, futuro, luz al final del túnel. No estamos frente a un salto al vacío”, enfatizó Melconian, que desde 2021, cuando asumió la presidencia del Ieral de la Fundación Mediterránea, trabaja en un plan económico con la colaboración de más de 70 profesionales de la entidad.

Melconian, fanático de Racing, empezó aclarando que para él era un día “muy duro, por razones deportivas”, en referencia a la eliminación de su equipo de la Copa Libertadores, por penales ante Boca Juniors y fue luego desgranando los principales conceptos del trabajo que realizó en los últimos años. Desde el principio, señaló, se trató de diseñar un plan “capitalista, productivo, federal” y aclaró que si bien inicialmente tenían la idea de un plan de estabilidad, la idea fue mutando hacia a algo más grande: “un plan que devuelva el horizonte, algo más que la estabilidad a secas, para sacar de la frustración a nuestros compatriotas”.

Lo que surgió, dijo, fue “un plan disruptivo, pero dentro del sistema”, que contempla “institucionalizar los cambios, no solo dentro de la democracia, sino en un esquema transparente, ético y moral; eso es lo que llamamos sistema”.

Melconian hizo énfasis en la necesidad de “cambiar los incentivos, a partir del respeto de la propiedad privada” y de que la inversión privada sea el pilar de la producción y el empleo. “Una transformación que penetre en todas las esferas de la sociedad y que la gente haga suya”, subrayó. Elaborada a partir del objetivo del bienestar de la gente y siguiendo lo que llamó “el típico patrón mediterráneo, no son papers teóricos, tiene que tener aplicabilidad”.

El elegido de Patricia Bullrich para acompañarlo en el debate económico durante la campaña habló de “un formato de país, un horizonte, un futuro, una esperanza, cando certidumbre, generando confianza” con una hoja de ruta –aclaró- que incorpora la “nueva agenda” que fue surgiendo en los últimos 30 años: cambio climático, economía verde, temas de género, Inteligencia Artificial.

Asumiendo aire ganador, como de quien sabe que agarrará la papa caliente, Melconian afirmó: “somos conscientes que dentro de la tarea tendremos que participar en temas sensibles, de transparencia, de manejo de fondos públicos, austeridad; vamos a tener que arbitrar intereses del sector privado, y avamos a ser inflexibles en ese arbitraje”, y destacó al respecto que en los últimos dos años se habían reunido con representantes de los tres poderes del Estado, con empresarios, sindicatos, gobernadores, intendentes, con la iglesia y que había presentado el plan también en el exterior y a organismos internacionales.

Destacó además la amplitud y profesionalidad de los más de 70 profesionales que trabajaron en el plan, con especialistas en política fiscal, monetaria, en deuda pública, agro, economías regionales, energía, previsión social, modernización del estado, comercio exterior e inserción argentina en el mundo.

“En este equipo –prosiguió- lo único que está prohibido decir es que no sabíamos que íbamos a recibir algo así”, para describir el paupérrimo estado actual de la economía, con inflación de tres dígitos, “Banco Central quebrado, pobreza arraigada, empleo degradado”. Desde que empezó a trabajar en el plan, afirmó, “todo ha empeorado”. Y reiteró: “estáprohibido decir que no lo sabíamos, y la gente debe saberlo, no para empiojar o buscar roña. Lo que tenemos que hacer no es el ajuste, que es lo que está ocurriendo. Nosotros venimos por la solución, no por el ajuste. Venimos a dar tranquilidad, porque esto tiene solución. Es entre todos, no hay mago o pase de magia que resuelva esto.