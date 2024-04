El presidente Javier Milei expuso esta noche en la cena anual de la Fundación Libertad donde destacó criticó a economistas y opositores, defendió el tipo de cambio y destacó el recorte en el Sector Público Nacional. "Una caída real del 35% del gasto público es sacar al Estado del medio", dijo y le habló a los empresarios presentes: "Les estoy devolviendo libertad". Del evento también participó el exmandatario Mauricio Macri.

En su primera aparición tras la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, el jefe de Estado brindó su exposición denominada “Dinero, Precios, Política Monetaria e Inflación” en la que expresó una fuerte crítica a los economistas que, según dijo, discuten "el problema de la inflación y no entienden qué es el dinero".

"Desde que asumimos en diciembre la base monetaria está constante, pese a que compramos u$s15 mil millones, pese a que se dispararon los Puts, a que tuvimos que pagar pasivos remunerados, por eso está bajando la inflación", explicó Milei al comenzar su charla en el Goldencenter de Parque Norte, ante la mirada de empresarios, funcionarios, expresidentes y jefes de Estado.

"Cuando algunos economistas profesionales, por ignorancia, por resentimiento, y otros que si se quisieran suicidar deberían tirarse desde su ego porque quedarían fritos, dicen que 'no hay plan de estabilización'...¿Y cómo es que baja la tasa de inflación? ¿Qué es magia? No. Dejamos constante la cantidad de dinero", continuó el presidente.

A continuación, siguió con su embestida contra los economistas que dicen que "hay atraso cambiario". "Esos mismos que dicen que hay atraso cambiario, son los mismos que decían que había que poner el dólar a $600 y tenían una hipótesis de inflación más alta. Nosotros lo pusimos por el equivalente a $1000 y tenemos menos inflación", dijo y les pidió que "por lo menos sean coherentes para no ser intelectualmente deshonestos".

Luego se refirió a aquellos que cuestionaron la viabilidad de la política fiscal. "Algunos decían 'es imposible conseguir el déficit cero en 2024'", pero afirmó que cuando comenzaron a analizar las cifras con el ministro de Economía, Luis Caputo, vieron que podía concretarse en marzo. "Hablábamos con Toto y me decía 'Me parece que alcanzamos el déficit cero en marzo'. Para qué. Me puse bullish", añadió, mientras dijo que "el pobre Guillermo Francos (Ministro del Interior) sufría".

El mandatario prosiguió con su crítica a los economistas al señalar que cuando lograron el equilibrio financiero "en el primer mes" hubo quienes cuestionaron el método. "¿Qué dijeron la manga de pifiadores? 'Nah, bueno es poquita motosierra y es mucha licuadora'. Pregunten qué pasó con la obra pública, con las transferencias discrecionales, con los planes, con los empleados públicos", remarcó.

Si bien enfatizó que "la mayor parte del ajuste es motosierra", también reconoció que hay licuación del gasto. Y advirtió: "A veces, la licuadora cuando se vuelve permanente también es motosierra".

Respecto a quienes dicen que aún no implementó una rebaja de impuestos, Milei afirmó que "se le esta devolviendo a los argentinos 15 puntos del PBI por no señoraje" y señaló que "la presión del Estado está cayendo".

Además, se refirió a la marcha de la economía para los próximos meses utilizando una metáfora. "Cuando llegamos los bonos estaban en u$s18, pongamosle u$s20. Ahora están arriba de u$s60. Por eso utilizan causas nobles para intentar desestabilizar a un gobierno. Por eso están tan nerviosos, porque saben que no vuelven más", les dijo a los economistas opositores y vaticinó que la inflación se va a desplomar y "la economía va a subir como pedo de buzo".

Macri sobre Javier Milei: "Está dando una batalla épica por recuperar libertades"

Más temprano, el primer invitado de la noche en tomar la palabra fue el expresidente Mauricio Macri, quien además de elogiar al actual mandatario, Javier Milei, homenajeó a Sebastián Piñera, el expresidente de Chile que murió a comienzos de este año.

En su discurso Macri destacó: "Milei está dando una batalla épica por recuperar libertades. Que nos libere de este peso que significa un Estado asfixiante, ahogante y sus regulaciones, que ha impedido que los argentinos podamos crecer".

Posteriormente, hablaron el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou; el expresidente de España, José María Aznar y el expresidente de Bolivia Jorge 'Tuto' Quiroga, quienes fueron especialmente recibidos en la alfombra roja de la "Cena de la libertad" por el presidente de la Fundación, Gerardo Bongiovanni.

Al evento que se desarrolló esta noche también asistieron integrantes del gobierno de La Libertad Avanza como el ministro de Economía, Luis Caputo; jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la canciller Diana Mondino; la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el ministro de Defensa, Luis Petri. Además, estuvieron presentes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien Milei calificó como una "genia", y el asesor sin cargo oficial Federico Sturzenegger, al que definió como "un coloso".

También dijeron presente el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto García Moritán, y su esposa la modelo Carolina 'Pampita' Ardohain, entre otros.