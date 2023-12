Luego de varias negociaciones y nombres que circularon para ese cargo, este jueves por la noche la Oficina del Presidente Electo de la República Argentina confirmó que el profesor universitario Carlos Horacio Torrendell será el secretario de Educación en la presidencia de Javier Milei, por lo que se empieza a completar el futuro Gabinete.

El docente, que es además autor de varios libros y ensayos defendiendo el sistema de enseñanza privada, quedará a cargo de una de las áreas que englobará el nuevo Ministerio de Capital Humano, el cual liderará Sandra Pettovello e incluirá también a Salud, Trabajo y Niñez y familia.

Torrendell es Licenciado en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), donde también se desempeñó como profesor titular en el Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, a cargo de las materias Política Educativa e Historia de la Educación Argentina.

Integra comités de revistas académicas reconocidas y ha recibido becas y reconocimientos por sus estudios en diferentes materias, como la gestión del cambio institucional, la renovación de la formación y la práctica docente y la historia de las ideas político-educativas, entre otras.

Además, es la máxima autoridad de la Fundación Potenciar Argentina, la cual se encuentra en distintas provincias y lleva adelante proyectos educativos con docentes, estudiantes, jóvenes, adultos, niños, profesionales y trabajadores.

Asimismo, Torrendell es miembro del Departamento de Pastoral Universitaria de la Conferencia Episcopal Argentina y fue designado como integrante por la comunidad académica y científica del Consejo Nacional de Calidad de la Educación, organismo dependiente del Ministerio de Educación, para el periodo 2023-2026.

“La escuela no existe por el Estado, sino por la sociedad. Es pública, pero en un sentido no estatista ni subordinado. La educación privada no puede ser reducida a un tipo de gerenciamiento que será permitido siempre y cuando se convierta en una franquicia (franchising) del Estado o responda a los intereses e ideologías de turno de quienes ocupan el nivel directivo burocrático del aparato estatal. La escuela de la sociedad civil tiene sentido en sí misma, con su identidad y proyecto en el marco del bien común y del sistema educativo. El Estado tiene que animarla, protegerla, brindarle condiciones, coordinarla, regularla y controlarla para el logro del bien educativo nacional. Pero no enclaustrarla”, escribió el experto en un ensayo titulado “La educación privada: entre el neoestatismo y la sociedad civil”, publicado en 2014 por la Revista Cultura Económica de la UCA.

Más allá de su título en esa institución, el futuro funcionario también se recibió como Especialista en Educación en la Universidad de San Andrés y como Doctor en Ciencias de la Educación en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Fuentes libertarias detallaron que, “en términos de su presencia en el debate público, es invitado periódicamente en programas de televisión, diarios, revistas y redes a dar su opinión sobre temas de actualidad y participa de numerosos paneles y cursos de extensión en diversos encuentros y congresos”.

Asimismo, señalaron que asiste “también como referente académico de distintos espacios de la sociedad civil”, como el Observatorio Argentinos por la Educación, Enseñá por Argentina y la Fundación Potenciar Argentina.

“La Oficina del Presidente Electo de la República Argentina comunica que el Dr. en Ciencias de la Educación, Carlos Horacio Torrendell será el secretario de Educación de la Nación a partir del 10 de diciembre”, informó el organismo oficial.

De esta manera, estará bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, en el que también se encuentran las Secretarías de Trabajo, en la que se designaría a Omar Yasín; de Niñez y familia, donde se nombrará a Pablo de la Torre, y de Salud, que continuaba vacante.

Esta cartera será conducida, a su vez, por Pettovello, una de las dirigentes más cercanas a Milei, licenciada en Ciencias de la Familia por la Universidad Austral, con un postgrado en Políticas Familiares en la Universitat Internacional de Catalunya, en España, y también es licenciada en periodismo en la Universidad de Belgrano, además de haber completado varios cursos de psicología, neurosicoeducación, adicciones y educación emocional, tanto personal como familiar.