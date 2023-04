El precandidato a presidente Javier Milei analizó los números del presupuesto y desarrolló un posible plan para recortar el gasto público en torno al 13%.

En diálogo con Luis Majul, en La Cornisa por LN+, el diputado de La Libertad Avanza aseguró que no va a tocar el presupuesto en educación, ni en salud pública y que sí avanzará en otra serie de reformas o ajustes. Por un lado, habló de eliminar la obra pública y pasar a un sistema de iniciativa privada. Por el otro, quitar subsidios a las tarifas, pero sin cargar todo sobre el precio. “No solo podés trabajar sobre los ingresos de la compañía sino trabajar en bajarle los costos”, explicó.

En esa línea, insistió en que su “plan motosierra” irá acompañado por fuertes medidas contra la inflación. “Tengo la convicción de lo que voy a hacer”, dijo el economista.

Visiblemente incómodo por terminar de completar sus ideas, Milei sostuvo que su objetivo es lograr que la Argentina vuelva a ser potencia mundial. Y aseguró que es posible, solo que demanda entre 35 y 40 años. “Recientemente lo hizo Irlanda. Tiene más PBI per cápita que EE.UU.. No hay que inventar nada nuevo”, aseveró.

“Las reformas de primera generación incluyen una reforma del Estado: bajar gasto público, los impuestos y eliminar regulaciones; desregular el mercado laboral hacia adelante, yendo a un sistema de seguro de desempleo, y una vez que sos competitivo -fiscal y laboralmente- podés abrir la economía sin que termine en un ‘industricidio’, como lo que pasó en la dictadura militar. En paralelo, estoy proponiendo avanzar en un esquema que termine con el Banco Central”, planteó.

Sin embargo, al repasar los números del presupuesto actual, el precandidato a presidente aseguró que no tocará el presupuesto en educación que hoy ronda el 6%. “Entonces no sos tan liberal”, lo increpó Majul. A lo que el economista refutó: “No demonizaría las ideas de la libertad porque aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos”.

Milei insistió en que son cosas que demandan tiempo, que no se pueden corregir en un día. “A nadie le va a faltar la educación”, aseguró, y continuó: “El 60% de los chicos de menos de diez años no pueden leer ni entender lo que hacen. Lo que hay que entender es que el sistema... la educación no la vas a recortar, tenés una condición de inicio. Tengo una idea de cómo funciona el mundo y lo quiero llevar a ese”.

También, deslizó que, en el caso de las universidades, podría optar por aplicar vouchers que otorguen plata a la gente para costear un estudio de grado, sea del sistema público o privado, y que cada quien tenga la libertad de elegir a qué ámbito quiere concurrir. “Vos elegís la que se te da la gana. Los recursos están, vos se los podrías dar de otra manera para fomentar la competencia. Quizás alguien no tiene plata y no quiere que lo adoctrinen con las basuras marxistas”, lanzó.

Del mismo modo, tampoco tocará el gasto en salud pública. “Las partidas que estoy tocando están en otro lado”, insistió. Una vez más, Majul le retrucó: “Entonces, no sos un liberal, sos lo que dicen algunos de la casta”.

Consultado sobre los impuestos, Milei contó que propone eliminar las retenciones. “Vas a generar mucho más impuesto a las ganancias, que es coparticipable. La vamos a negociar contra ingresos brutos. Al campo se le triplican los ingresos. Es un sector que va a tener mayor acumulación de activos”.

También, precisó que en caso de llegar a la presidencia achicará el gobierno a un total de ocho ministerios -Economía, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Capital Humano, Defensa, Seguridad Interior, Justicia y Interior-. “El Ministerio de Capital Humano va a ser revolucionario: allí te vas a ocupar de la niñez, de la educación, de la salud y del trabajo. Son reformas silenciosas que yo no las voy a ver. Se van a ver en un lapso de 15 años”, indicó.

Cómo sería su plan de dolarización

Consultado sobre los datos de la Consultora 1816, que proyecta que para llevar adelante una dolarización el tipo de cambio de conversión pasaría a ser de $9944, Milei rechazó el cálculo que hacen economistas y lanzó: “Es una cuenta mal hecha”.

Según planteó, el Banco Central debería salir a cobrar sus bonos. “Vos tenés que rescatar los 33 mil millones de dólares de deuda de reservas netas, te están faltando 30 mil millones de dólares. El Banco Central, máximo acreedor, tiene deuda expresados a dólares por 75 mil millones de dólares, es lo que tiene en el activo. Tiene que cobrar al gobierno esas deudas”, explicó.

“Los bonos de Sri Lanka cotizan al 50%, no te estoy diciendo que pongas las cosas como si fueses Suiza. Entonces, los activos del Banco Central valdrían 38 mil millones de dólares. Los de Ucrania cotizan entre el 70% y el 80%”, planteó. Y continuó: “Suponete que los bonos coticen al 50%, no solo que dolarizás sino que además, como se cerraría el Banco Central y esa deuda con el sector público no existiría más, se te cierra a la mitad esa deuda”.

En otro momento, agregó: “De la dolarización no vas a poder salir, es una reforma irreversible”.