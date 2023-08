“Nosotros no vamos a defaultear ni al FMI ni la deuda soberana”. Eso le dijo esta mañana Javier Milei al Fondo Monetario Internacional en una reunión virtual, según uno de los asesores económicos que participaron del zoom con el organismo.

“Síntesis de la reunión FMI en un nutshell (resumen): Javier Milei explicó el plan económico financiero de LLA y las 3 etapas (generaciones). El FMI explicó la naturaleza del acuerdo actual y fecha de vencimiento. Javier aclaró: ‘Nosotros no vamos a defaultear ni al FMI ni la deuda soberana’”, tuiteó hoy Darío Epstein.

Según La Libertad Avanza, el encuentro duró una hora y veinte minutos y participaron Epstein, Carlos Rodríguez y Roque Fernández, por el lado del candidato presidencial, y Rodrigo Valdez, Director del Hemisferio Occidental del FMI, junto a su equipo.

Desde La Libertad Avanza aseguraron, además, que Milei, enumeró las reformas que se harán en caso de acceder a la presidencia. A saber:

– “Un importante ajuste fiscal, más importante que el exigido por el propio Fondo.

– Unificación de los tipos de cambio.

– Cerrar el déficit financiero, vía reducción de gastos.

– Abrir la economía.

– Un ajuste que no lo pagará la sociedad ni la producción, si no la política a través de una profunda reforma del Estado.

– Impulso de una modernización de las leyes laborales.

– Promoción de una reforma monetaria que termine con el Banco Central”.

Plan

El miércoles, en una entrevista radial, Epstein, ex director de la Comisión Nacional de Valores durante la gestión de Carlos Menem, dio detalles del plan económico de La Libertad Avanza. Algunos de sus conceptos.

- “Nosotros no creemos que el Estado sea un buen emprendedor o un buen empresario, pensamos que el sector privado emprende mejor y que el Estado tiene otro tipo de roles. Desde esa perspectiva, hoy las empresas públicas le cuestan al Estado un punto de PBI por año. La idea es tratar de que las compañías que se puedan privatizar, porque hay interés, poder hacerlo”.

– Sobre Aerolíneas Argentinas. “(Milei) se la quiere dar a los empleados, porque cree que la van a hacer eficiente. Él realmente cree que hay buenos empleados en Aerolíneas y que está lleno de ñoquis y de gastos políticos”.

– Con respecto a la dolarización de la economía aseguró que es una parte “medular” del plan, aunque subrayó la necesidad de primero “ordenar las cuentas” y garantizar la funcionalidad del país. “Estamos trabajando para ver si podemos conseguir los dólares”.

– “El Banco Central tiene otras funciones, tiene la función de superintendencia de entidades financieras, el que tiene las cuentas con Basilea, o sea, lo que queremos hacer es reducir su rol”.

– “Aún cuando te hacés el progre, estás matando al que menos tiene. Nosotros lo que queremos es invertir esa situación, que el que quiera trabajar, el que se quiera romper el lomo, no esté preocupado por lo que va a hacer la microeconomía o el presidente de turno, que sea normal. Es más, si puede no saber quien es el ministro de Economía, mejor”.

– “No estamos diciendo ‘señores, voten no porque en lugar de polenta van a comer asado’, estamos diciendo ‘venimos a bajar el gasto público’, que no va a ser fácil, va a ser duro. Estamos prometiendo que tenemos que hacer un esfuerzo todos, y que vamos a ordenar todo, que creemos en la meritocracia y queremos que la gente que trabaja tenga oportunidades, crezca y haya movilidad social. Pero no se hace sobre el avance de lo que tenemos hoy, que está recontra podrido”.

– “El FMI quiere que nosotros les expliquemos, les contemos lo que queremos hacer en caso de que Milei sea electo presidente. Es un intercambio protocolar donde cada uno va a exponer su posición. Nuestra prioridad Nº1 es dejar el déficit fiscal en cero, bajar 5 puntos el gasto y con eso cubrir los 2.5 puntos del déficit operativo que tiene el Gobierno a nivel nacional y los 2.5 puntos que pagamos por interés todos los años”.

– “El primer año tenemos planeado no echar a empleados públicos y no bajar planes sociales hasta que la economía esté un poco mejor, porque necesitamos que no tiene sentido sacar gente que se quede en la calle, o sea, sería criminal con 42% de pobreza. Sí creemos que el Estado está recontra sobredimensionado y que los planes son un desastre”.