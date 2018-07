A partir de septiembre el régimen de Asignaciones Familiares (AF) sufrirá una serie de modificaciones que como primer impacto implicará unificará el valor de este beneficio en todo el país. Así, Anses apunta a terminar con las distorsiones en el sistema de reparto que provocaba que en algunas provincias de la Argentina los trabajadores de menos ingresos cobraran el doble que los de otras regiones. Las modificaciones afectan a 100 mil chicos de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Catamarca, Jujuy y Salta.



Con esta medida, un decreto 702/2018 firmado por la vicepresidenta, Gabriela Michetti, las asignaciones familiares que cobran los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y agentes públicos nacionales en todo el país, tendrá un único valor máximo de $1.578 y de esta forma se reducirá, el beneficio para "zonas diferenciales". Además, el decreto llevó a $2.816 el salario mínimo mensual para acceder a las asignaciones familiares, mientras que el techo de ingresos para percibir el beneficio bajará de $94.786 a $83.917. Es decir, se amplía la cobertura ya que más trabajadores podrán acceder a este beneficio. Pero además, la nueva normativa aclaró que si uno de los integrantes del grupo familiar tuviera un ingreso superior a los $ 41.959, quedará excluido del cobro de las asignaciones. Antes, el salario máximo para un integrante era de $ 47.393.



A partir de estos topes los trabajadores no cobran las asignaciones, pero pueden deducir a los hijos del Impuesto a las Ganancias. Los montos máximos hoy superan el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, por lo que algunas familias recibieran Asignaciones Familiares y, al mismo tiempo, una deducción del Impuesto a las Ganancias



Las AF representan el 6,35% del gasto corriente del estado según el Presupuesto 2018 y se actualizaron bajo la modalidad de movilidad jubilatoria y de asignaciones universales. La primera categoría recibe los $1.578, monto que va bajando según como crecen los ingresos, de acuerdo a las escalas vigentes.





>Las nuevas escalas



Así, con las nuevas modificaciones, para el régimen general unificado, hasta ingresos de $2816 por grupo familiar, los trabajadores percibirán la Asignación Universal Por Hijo y no las Asignaciones Familiares (AF)..



Para trabajadores que cobran sueldos de entre $2816 y $24.492, la AF será de $1578 por cada hijo. Este rango comprende a los trabajadores que perciben los salarios más bajos. A su vez, hasta ingresos de $35.922, el beneficio será de $1063 por chico. Aquellos que cobren hasta $41.473, recibirán $640 por hijo y las familias que perciban hasta $ 83.917, se fijará en $328 por niño -ver infografía-.



Las "zonas diferenciales" cobran hasta ahora montos entre $3.200 y $3.400 para los trabajadores con ingresos bajos, es decir, el doble de lo que el resto del país. Desde la Casa Rosada aclararon que en el caso de los hijos con discapacidad no se modificarán los diferenciales por zonas.



Según el decreto, estos límites "no resultan aplicables para la determinación del valor de la Asignación por Maternidad", ni para los beneficiarios de la prestación por desempleo.



"Con la adecuación estamos mejorando el sistema de seguridad social, dotándolo de mayor equidad, vamos a seguir aumentando la cobertura del sistema y queremos que sea parejo para todos", dijo el director ejecutivo de Anses, Emilio Basavilbaso.



Los cambios, que no implicarían necesariamente un recorte de partidas en el sistema previsional sino un "ordenamiento", según la Anses, actualizó los ingresos mínimos y máximos para Asignaciones Familiares. La Anses detectó que muchos empleadores registraban a los trabajadores por un ingreso menor al real, para evadir aportes patronales.



En la actualidad siguen existiendo empleadores que tienen registrados trabajadores con $200 y la Anses hará un cruce de datos con la AFIP para buscar identificar esos casos.



"Se apunta así a la formalización de los trabajadores para que cuenten con todos los beneficios de la seguridad social", según dijo Basavilbaso.

Limitan deducción de Ganancias

La AFIP publicó ayer en el Boletín Oficial la resolución 4286 en donde indica que sólo uno de los padres o tutor de un menor podrá aplicar la deducción por hijo en el Impuesto a las Ganancias cuando antes podían hacerlo los dos.

El titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, resolvió eliminar la posibilidad de que los dos padres apliquen la deducción por hijo menor o "incapacitado para el trabajo" en el impuesto a las Ganancias. A partir de ahora, sólo uno de los padres podrá hacerlo o podrán deducir ambos, pero al 50% cada uno. La resolución comenzó a regir ayer y tendrá vigencia retroactiva, para todo el período 2018, en adelante.

"Cuando la carga de familia sea menor de 18 años será computada por quien posea la responsabilidad parental. Cuando ésta sea ejercida por los dos progenitores y ambos perciban ganancia imponibles, cada uno podrá computar al 50% del importe de la deducción o uno de ellos el 100% de dicho importe", establece la resolución.

En el caso de tratarse de un "incapacitado para el trabajo, mayor de 18 años, será computada por el pariente más cercano, que tenga ganancias imponibles y a cuyo cargo esté" la persona incapacitada. Y si ambos padres la tienen a su cargo, podrán deducirlo de sus impuestos a las ganancias al 50% cada uno.

La AFIP contempla en $31.461 el monto de la deducción por hijo. Y que por cada hijo que un padre tenga que dejar de deducir, el impuesto a las Ganancias aumentaría en torno a los $11.000 anuales, en los casos de imposición de la tasa máxima.

A partir del 3 de septiembre, quienes envíen sus datos a la AFIP a través del Sistema de Registro Siradig, deberán corregir la información de todo el año. Además, esas personas deberán informar si cobran las asignaciones familiares por hijos. Es que el Gobierno pretende evitar que los contribuyentes apliquen deducciones por hijos en sus impuestos a las Ganancias y, por otro lado, cobren asignaciones familiares por esos mismos hijos.

Con estas medidas, el Gobierno pretende aumentar la recaudación tributaria del impuesto a las Ganancias y reducir el pago de asignaciones familiares.