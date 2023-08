La ministra de Trabajo, Raquel 'Kelly' Olmos, dijo hoy que "hablar de modernizar los convenios laborales es una propuesta cínica", en referencia a las declaraciones que realizó esta semana el asesor económico de Juntos por el Cambio (JxC), Dante Sica, quien advirtió que en caso de ganar la elección, ese espacio político suspenderá "temporalmente el concepto de ultraactividad para que todos los convenios colectivos de trabajo se modernicen".



"La propuesta de la oposición de 'modernizar' los Convenios Colectivos de Trabajo mediante la derogación de la ultra actividad es sumamente cínica, porque no tiene por objetivo una renovación, sino una desprotección del sistema de agremiación", expresó la ministra esta mañana desde su cuenta oficial de Twitter.



La funcionaria completó: "Y más en un contexto como el que ellos suelen instalar que son contextos recesivos de pérdida de puestos de trabajo, donde los gremios se ven presionados y desprotegidos por la inexistencia de un marco específico en el cual poder negociar".



"Lo único que hacen es reproducir claramente lo que han intentado cada vez que gobernaron y que lamentablemente la ciudadanía recuerda como ley Banelco", recordó Olmos.



El ex ministro de Industria del macrismo y actual asesor directo de la precandidata presidencial Patricia Bullrich, aseguró el miércoles pasado que si Juntos por el Cambio gana las elecciones, "suspenderá temporalmente el concepto de ultra actividad para que todos los convenios colectivos de trabajo se modernicen".



La ultraactividad de los CCT es la renovación automática de esos instrumentos laborales cuando termina su vigencia y no hay acuerdo entre empleados y empleadores para establecer uno nuevo.



En tanto, lo que garantiza esa renegociación es el concepto técnico de ultractividad, estipulado en el artículo 6 de la ley 14.250, que Sica propone suspender en perjuicio de los trabajadores.



Además, el economista de JxC insistió en que es necesario reducir el costo de las indemnizaciones.



"Los convenios colectivos forman parte del corazón del modelo sindical y lo que uno tiene que hacer es tratar de renovarlos. ¿Cuál es el problema de los convenios? No es el convenio en sí mismo. Nadie quiere sacar los convenios. Lo que hay que tener son contratos modernos, dijo Sica; "propuesta que es sumamente cínica", le respondió hoy Olmos.



En los últimos días, referentes del Gobierno nacional y los principales referentes sindicales del país criticaron las polémicas declaraciones de Sica.



El ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, advirtió al electorado que la oposición "plantea eliminar derechos de los convenios colectivos de trabajo y promueve la precarización laboral".



En Córdoba, en declaraciones a la emisora local LV3, Massa dijo que las y los trabajadores argentinos deben estar "tranquilos" porque UxP sostendrá derechos laborales históricos como "las vacaciones pagas", "las asignaciones familiares" y otras medidas para "mantener el poder adquisitivo", entre ellas la elevación a $700.875 del piso para deducir el Impuesto a las Ganancias a partir de agosto, una decisión informada esta semana que representará un alivio fiscal para más de un millón de asalariados.