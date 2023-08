Un hombre persiguió con su auto y mató de un tiro en la cabeza a otro, tras lo cual se fugó, en el partido bonaerense de Ituzaingó, y los investigadores intentan establecer si el tirador disparó luego de que intentaran robarle el rodado o si el crimen se produjo en otra circunstancia, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.



Antes de efectuar el disparo, el agresor le dijo a un vecino que intentó interceder: "No te metas, este me quiso robar", según contaron a Télam los investigadores.



El hecho, cuyas circunstancias aún no están claras para los pesquisas, ocurrió ayer a las 17.30 en las calles 26 de abril y San Fernando, en Villa Ariza, en el mencionado partido del oeste del conurbano.



Según las fuentes policiales consultadas, un hombre que iba en un auto Volkswagen Passat negro fue aparentemente abordado por un presunto delincuente que intentó robarle el rodado, momento en que extrajo un arma para resistirse.



De acuerdo a las primeras averiguaciones de los efectivos policiales de la zona, el supuesto ladrón, al ver que el conductor estaba armado, quiso escapar y comenzó a correr, aunque fue perseguido y baleado en la cabeza, a metros de un establecimiento donde se festejaba un cumpleaños infantil, dijeron los vecinos.



Un testigo que advirtió la situación intentó impedir que el automovilista baleara al sospechoso, aunque, según contó luego a los pesquisas, el hombre le respondió que no se metiera, ya que le había querido robar.



El presunto delincuente cayó herido de al menos un tiro en la cabeza, mientras que el hombre que disparó se fugó del lugar.



Tras el hecho, llegaron a la escena efectivos del Comando de Patrullas, quienes dispusieron el traslado del herido, de entre 30 y 35 años y aún no identificado, al Hospital Posadas, donde esta madrugada, pasadas las 0.30, murió, añadieron los voceros.



Cuando iniciaron las averiguaciones para dar con el hombre que disparó, los detectives advirtieron que había escapado y por el momento no fue localizado.



En la causa interviene personal de la comisaría 2da de Villa Ariza y la fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción 2 descentralizada de Ituzaingó, María Laura Cristini, quien procuraba esclarecer lo ocurrido y, en base a algunos datos obtenidos por testigos, dispuso allanar el domicilio de un vecino de la zona que se sospecha puede ser el tirador.



Pero al ingresar a la vivienda, los detectives descubrieron que esa persona no estaba, como tampoco su mujer y sus hijos, por lo que no se descarta que haya abandonado la zona debido a lo ocurrido.



Voceros judiciales consultados por Télam dijeron que por el momento no pudieron establecerse con certeza las circunstancias por las que se produjo el homicidio, y también se trabaja para determinar si hubo más personas involucradas, ya que algunos testigos mencionaron la presencia de al menos una moto.



Por tal motivo, en esta instancia de la investigación, la representante del Ministerio Público se encontraba abocada a tomar declaraciones testimoniales y a localizar cámaras de seguridad que pudieran haber registrado imágenes del suceso.



También se espera la identificación del fallecido, cuya autopsia estaba prevista para hoy.



Esta mañana, Celestina, una vecina de Villa Ariza, contó al canal Crónica TV que llegó a escuchar un tiro, aunque cuando salió a la calle la persona que disparó ya no estaba.



"Escuchamos un tiro. Sentimos una moto, cuando salimos no había nadie, un tipo ahí tirado. Llegó a decir que tenía 30 años. La Policía le gritaba "¿cuantos años tenés?" mientras agonizaba. No sabemos quién le disparó. Sabemos que era un (Volkswagen) Vento negro y una moto. No sabemos si fue un robo o un ajuste de cuentas, es raro", expresó la mujer.



En tanto, otra vecina de la zona, que se identificó como Mariana, dijo a C5N, que el hecho se produjo frente a un lugar donde había un cumpleaños infantil.



"Lo que pasó ayer fue lamentable. Fue a las 17.30, enfrente había un cumpleaños lleno de niños. Vino un delincuente y esta persona vino corriendo desde media cuadra y le pegó un tiro en el medio de la cabeza, que le ingresó por la nuca y le salió por adelante. Quedó tirado a mitad de cuadra. Llegó la Policía llegó de manera inmediata. El delincuente no es del barrio, venía delinquiendo", dijo la mujer.