La Reina de Guaymallén 2019, Lucía Lamacchia, se convirtió en una de las candidatas más mediáticas de esta Fiesta de la Vendimia. Primero se filtraron audios en los que critica las fotos que le sacaron para su promoción y la poca difusión que ha hecho el Municipio de su imagen y opina sobre la soberana de San Carlos, diciendo que no es linda.

Ahora, por las redes sociales, los problemas para la bella Reina mendocina continúan. Este viernes comenzó a circular un video de Lucía, que subió a su cuenta de Instagram hace casi un año, en el que se la ve cantando una canción de un artista llamado Igna Luna. El tema en cuestión se llama "Coca y fernet", y en una estrofa insulta, sin metáfora alguna, a los chilenos según publicaron los colegas del diario Los Andes.

"Chileno put...", dice parte de la letra que la joven soberana canta junto a su ukelele.

Esta canción ha sido reprobada en el vecino país, y el creador la justifica diciendo que se trata solo de "folclore futbolístico".

La letra de la cación:

Ella es... como encontrarse plata a finde mes Como un vaso con coca y fernet

Toda una maravilla de mujer

Ella es... como un paisaje lleno de color

Como un sonido que se hizo canción

Cómo sentir en la carita el sol Ella es...

como una siesta sin despertador

La musa de este humilde canta autor

Es la cajita donde guardo amor

Ella es... la obra maestra de cualquier pintor

Es el cuchillo y yo el tenedor

Es la antena del televisor

Ella está tanto para mi tanto que me acerco y me olvido que decir tanto que la sueño cuando me voy a dormir tanto que no importa si el mundo llega a su fin

Ella es tanto para mi, tanto que me acerco y me olvido que decir

Tanto que la sueño cuando me voy a dormir

Tanto que no importa si el mundo llega a su fin. (Silbidos)

Ella es como encontrarse plata a fin de mes

Como un vaso con coca y Fernet

Toda una maravilla de mujer

Ella es... como un helado si me siento mal

Como un abrazo de papá o mamá

La receta de la felicidad

Ella es todos los días la primera es

Cierro los ojos y cuento hasta diez

Por si es un sueño y yo no lo sé

Ella es para un chileno ganar un mundial

Aunque sabemos que no va pasar

Si ni siquiera lo pueden jugar

Chileno pu..

Ella es tanto para mi