El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue el primer funcionario del gobierno nacional en responder la carta que publicó el ex presidente Mauricio Macri en las redes sociales, en la que cuestionó el cierre del aeropuerto de El Palomar y apuntó contra el Frente de Todos al afirmar: “Si teníamos alguna esperanza de que podían haber vuelto mejores, ya no la tenemos”.

“Me sorprende el cinismo del ex presidente Macri. Dice que se están desandando logros cuando no es así; entre 2015 y 2019 la Argentina fue el país del mundo que más se desindustrializó y más se endeudó, eso son datos concretos de la realidad”, explicó en declaraciones a Radio 10.

Cafiero sostuvo que durante el gobierno de Cambiemos se “triplicó la inflación y aumentaron la desocupación y la pobreza”. En ese sentido, aseguró que “el modelo anterior, que perdió en las urnas, no tenía ministerio de Salud y le había reducido el presupuesto en 26% y decía que en la provincia de Buenos Aires no había que inaugurar hospitales”. Y agregó: “Ese es el modelo de gobierno que expresan Macri, Larreta y Vidal”.

Consultado sobre la situación del aeropuerto de El Palomar, explicó que hubo un acuerdo entre las dos empresas que estaban operando allí para seguir operando desde Ezeiza y aclaró que “hay una gran crisis en la actividad aerocomercial, y si no vemos eso, es que existe una intencionalidad por parte del ex presidente”.

Este domingo, a través de las redes sociales, el ex presidente Mauricio Macri realizó un fuerte descargo vinculado a la decisión del Gobierno de cerrar el aeropuerto de El Palomar. “¿Iban a volver mejores?”, se preguntó con ironía el líder del PRO.