El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asumió su segundo mandato ante la Asamblea Legislativa con el objetivo de "profundizar" el rumbo de su gestión en materia de obras, salud, educación, seguridad, empleo y producción.

"Este nuevo comienzo es posible gracias al respaldo del pueblo bonaerense. Cualquier reelección obliga a un agradecimiento profundo y especial porque en esos casos elige no apostar a lo desconocido sino seguir por un camino que ya está señalizado", afirmó en sus primeras palabras el mandatario provincial. Además, consideró que la reelección "se produce en circunstancias de extendido malestar social en que muchos oficialismos fueron derrotados".

Durante su alocución, Kicillof destacó que, si ante ese panorama el pueblo bonaerense optó por darle un nuevo voto de confianza, "creo que se debe fundamentalmente a dos causas: se valoró lo que realizamos en situaciones muy complejas, pero sobre todo se volvió a elegir a este gobierno sabiendo que no se vota una continuidad mecánica sino para seguir con la transformación de Buenos Aires".

"No pedimos el voto por lo hecho sino por lo que falta", dijo el jefe de estado de la provincia más populosa del país. Y afirmó que, en ese sentido, los bonaerenses respaldaron la propuesta provincial basándose en que "no sobran derechos y no sobra Estado, sino exactamente al revés: hace falta más derecho y más y mejor Estado".

Kicillof reconoció que Argentina está ingresando "en un escenario muy particular" en materia política. "Es uno de los pocos episodios en nuestra democracia en que fuerzas tan distintas van a gobernar la Nación y la Provincia", dijo, con respecto a la asunción de Javier Milei en Nación. Sin embargo, el gobernador remarcó que "no es producto del azar sino de lo más sagrado: la voluntad popular".

"Sabemos que nada de esto se consigue sin recursos. En este tiempo se escucharon barbaridades, tan inexactas como injustas sobre los recursos que recibe Buenos Aires. Me detengo en esto. Lo cierto y lo verdadero es por lejos la que menos recursos gastó por habitante el año pasado. No lo digo como orgullo, sino como un reclamo en nombre de los bonaerenses que representamos y defendemos", manifestó el gobernador, en un mensaje hacia la administración nacional sobre la coparticipación.

Y continuó: "La provincia de Buenos Aires es la que proporcionalmente menos recursos recibe de la coparticipación. Más allá del compromiso solidario que nuestra provincia tiene con las restantes provincias, esta situación constituye una enorme injusticia. Aportamos casi el 40% de la coparticipación y recibimos poco más del 20%. Es la que más aporta al PBI nacional, la que recibe la mayor parte de las corrientes migratorias y la que tiene enormes deudas sociales, habitacionales y de infraestructuras que hay que reconocer y reparar. Suele decirse con razón que faltan escuelas, asfalto, hospitales, trenes, que falta tanto. Pero lo que no se dice es que lo que sin dudas falta en la provincia son buena parte de los recursos que produce y aporta a la coparticipación".

En ese sentido, llamó a todos los partidos políticos con representación bonaerense "a recuperar los recursos que le fueron quitados a nuestra Provincia".

Kicillof arribó al recinto de la Legislatura provincial acompañado de su esposa, Soledad Quereilhac, y su hijo, y junto a la vicegobernadora Verónica Magario recorrieron el tramo que separa las escalinatas de ingreso del epicentro de la Cámara legislativa.

Minutos antes, una de las primeras invitadas en llegar a la legislatura bonaerense fue la exvicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con un vestido verde, quien arribó junto a la vicegobernadora reelecta Verónica Magario. La exmandataria fue recibida con aplausos y saludó desde el palco a los legisladores de la bancada de UP.