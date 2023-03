La primera sesión del año del Senado fracasó hoy cuando la oposición se retiró del recinto en medio de recriminaciones cruzadas, después de que el oficialismo rechazó un pedido para alterar el orden de los temas a tratar y postergar para abril el debate de la Ley de Alcohol Cero.



Tras levantarse de sus bancas a los gritos, los miembros de los bloques de Juntos por el Cambio y del peronismo disidente de Unidad Federal decidieron abandonar el recinto y dejaron sin quórum al oficialismo del Frente de Todos, que quedó con 34 senadores presentes.



Los senadores encabezados por José Mayans y Juliana Di Tulio permanecieron en el recinto en uso de la palabra e intercambiando expresiones de aliento con los promotores de la Ley de Alcohol Cero que se habían apostado en las gradas a la espera del tratamiento del proyecto.



En la apertura de la sesión, el jefe de la bancada de JxC, Alfredo Cornejo, había pedido la postergación para una sesión especial el 13 de abril de ese tema y de otros incluidos en el temario por la presidencia de la Cámara.



Cornejo pretendía que se traten los pliegos de jueces de Rosario y de Córdoba y la Ley Lucio pero desde el FdT insistieron con que se trataran los proyectos agendados y rechazó su moción de orden.



El debate fue subiendo de tono hasta que la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma, terció para someter a votación un pedido de alteración de reglamento ante la solicitud de la oposición de cambiar el orden de temas, para lo cual se requieren dos tercios de los votos.



Desde JxC, el jefe de los senadores radicales Luis Naidenoff reclamó tratar la moción de orden y afirmó que no correspondía votar una alteración de reglamento.



Ante la insistencia de las autoridades de la Cámara para votar primero ese punto, la totalidad de los bloques de Juntos por el Cambio y del flamante Unidad Federal, que lidera el peronista disidente Guillermo Snopek, decidieron abandonar el recinto, por lo que se frustró la primera sesión del año parlamentario en el Senado.



"Le pedimos a la oposición que reflexione. Estos son los temas que le interesan a la gente", exclamó la jefa de los senadores de Unidad Popular, Juliana Di Tulio.



Luego de tres pedidos de sesión formulados por el FdT, JxC y Unidad Federal, Ledesma emitió ayer un decreto de convocatoria para hoy a las 12 en el que presentó un temario con iniciativas pedidas por todos los espacios pero también con proyectos que no estaban solicitados, entre ellos la iniciativa de Alcohol Cero, que cuenta con media sanción de Diputados.



Así, se incluyeron los acuerdos para completar vacantes en la Justicia Federal de Santa Fe y de Córdoba, la denominada Ley Lucio para capacitar al personal del Estado sobre los derechos de la niñez para prevenir casos de abuso y violencia, y la facilitación de la renovación del Certificado Único de Discapacidad, entre otros.



La decisión de Ledesma, que según fuentes del oficialismo adoptó con el aval de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se conoció ayer después de una jornada en la que ni el oficialismo ni la oposición lograron ponerse de acuerdo para trabajar un criterio común y llegar al recinto con una posición unificada.



La sesión se inició con 70 senadores presentes de los diferentes bloques políticos y un pedido del senador del Frente de Todos por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, para que se incluya el tratamiento sobre tablas en el temario del proyecto de reforma de la justicia federal de Santa Fe.



Los miembros del bloque opositor de Juntos por el Cambio manifestaron su desacuerdo con el hecho de que se haya puesto en el temario temas no pedidos por ninguna de las bancadas, como el proyecto que prohíbe el consumo de alcohol al conducir en todo el país, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.



En el primer punto del temario aparecían los acuerdos para nombrar jueces en Rosario y Córdoba mientras que, como tercer ítem, se incluyó el Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas.



A esos puntos le seguían la eliminación del trámite de fe de vida para los jubilados y la modificación de la ley de impuesto a las Ganancias sobre exenciones a trabajadores de la salud.



El reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina (LSA) como idioma natural en toda el país, la Ley Lucio y el proyecto sobre disminución de tarifas del servicio eléctrico aparecían en último lugar en el orden del día.