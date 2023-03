Sólo 6 de cada 10 mujeres de entre 30 y 64 años de edad en Argentina participa del mercado laboral, mientras que para los hombres esa proporción trepa a 88 de cada 100, de acuerdo al informe publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) con motivo del 112° Día Internacional de la Mujer que se celebra este 8 de Marzo.



El documento señala que entre las personas ocupadas en puestos no calificados, por cada 100 pesos que gana en promedio un varón, una mujer gana 61; y que la tasa de subocupación horaria para las mujeres es un 75 por ciento superior a la de los varones.



Con similares niveles de informalidad laboral, el ingreso medio de las mujeres asalariadas sin descuento jubilatorio representa el 65 por ciento del ingreso de los varones.



Alrededor de 4 de cada 10 mujeres ocupadas de 14 años y más se insertan en sectores relacionados al cuidado (salud, educación y trabajo doméstico) y los varones lo hacen en mayor proporción en la industria manufacturera y en la construcción.



Las mujeres ocupadas acceden en menor medida a puestos jerárquicos. Mientras que 8 de cada 100 varones lo hace, algo más de la mitad de las mujeres remiten a esta condición.



Más allá de los mayores niveles educativos, solo el 12 por ciento de los cargos de rectoría universitaria están ocupados por mujeres; y solo el 20,5% de las explotaciones agropecuarias están gestionadas por mujeres productoras.



Por cada 100 pesos que gana un varón en el sector educación, una mujer obtiene, en promedio, 91; mientras que en el área de salud, una mujer gana 78 pesos por cada 100 que percibe un varón.



El relevamiento del Indec también marca que las diferencias entre mujeres y varones en torno al trabajo no remunerado comienzan a edades tempranas; mientras que 88 de cada 100 niñas de sexto grado realizan tareas domésticas casi todos o algunos días de la semana, en el caso de los niños varones 83 de cada 100 remiten a esa condición.



Más allá de alcanzar mayores niveles educativos, en las primeras etapas de la vida las niñas están sobrerrepresentadas en la realización de actividades domésticas; de la población de 5 a 15 años que realiza trabajo doméstico intensivo (10 o más horas semanales), 6 de cada 10 son mujeres.



Mientras que 92 de cada 100 mujeres realiza trabajo no remunerado, solo 75 de cada 100 varones lo hace; la mayor brecha entre mujeres y varones se da en las tareas de limpieza de la vivienda: mientras que 7 de cada 10 mujeres las realizan, casi 4 de cada 10 varones lo hacen.



Mientras que 80 de cada 100 mujeres de 15 a 24 años del quintil de ingresos más altos asisten al sistema educativo, 61 de cada 100 del quintil más bajo lo hacen. Con relación a las carreras que estudian, las mujeres participan, en mayor medida, en las vinculadas a las ciencias humanas y de la salud.



Entre los 18 y los 24 años, las mujeres presentan tasas de asistencia al sistema educativo formal más elevadas que los varones; mientras que las mujeres de 25 años y más alcanzan niveles más altos de educación formal que los varones.



Pese a que mujeres y varones presentan porcentajes similares en el desempeño satisfactorio o avanzado en lengua y matemática, se observan diferencias en el autoconcepto en matemática y lengua.



Además, mientras 75 de cada 100 personas inscriptas en ciencias de la salud son mujeres, en las ciencias aplicadas representan 38 de cada 100.



El dossier estadístico del Indec apunta que las mujeres tienden a ser las principales encargadas de las tareas de trabajo no remunerado al interior de los hogares y, por ello, aun cuando cuentan con mayores niveles educativos, no logran un nivel de participación en el mercado laboral similar al de los varones.