"Decisión tomada". El 2 de diciembre de 2015, días antes de que Mauricio Macri asumiera, el diputado Pablo Tonelli (PRO) declaraba que era una "decisión tomada" relevar a Gils Carbó (foto) mediante un decreto presidencial.

La fiscal general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, presentó ayer su renuncia al presidente Mauricio Macri, con efectos a partir del 31 de diciembre próximo.



La renuncia de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, afectada en una causa por presunta corrupción, supone un nuevo triunfo para el Gobierno de Mauricio Macri, que la acusaba de no ser imparcial y de militar en el kirchnerismo.



Desde la llegada de Macri a la Casa Rosada, a finales de 2015, el Ejecutivo reclamaba la renuncia de la procuradora, nombrada en su cargo en 2012 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y avalada por el Congreso, pero Gils Carbó había resistido en su puesto.



Los pedidos públicos para que dimitiera se avivaron semanas atrás, a partir de la decisión de un juez de procesar a la fiscal general, pero el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas del pasado día 22 parece haber movido definitivamente a Gils Carbó a dejar su cargo.



En su carta de dimisión, Gils Carbó aseguró que ha trabajado "incansablemente" para "jerarquizar" la Procuración General como institución "independiente y autónoma" y que desde su gestión ha "profundizado la transformación" del Ministerio Público Fiscal.



Ante la posibilidad de que el Ejecutivo impulse una reforma para, entre otras cosas, poner un plazo a la gestión del titular de la Procuración General, Gils Carbó dijo estar "persuadida" de que su permanencia en el cargo "redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal". "Con la esperanza de que esta decisión disuada reformas que, amén del debilitamiento señalado, rompan el equilibrio que debe regir el sistema de administración de justicia, doy por finalizada mi labor en el Ministerio Público Fiscal", expresó.



En rueda de prensa, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, abogó por que el Parlamento debata una nueva ley del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que el procurador no debe ser alguien "con militancia política sino un profesional reconocido por su trayectoria", criterios que el Ejecutivo dijo que seguirá para proponer un candidato a sustituir a Gils Carbó.



Desde el oficialismo, en reiteradas oportunidades habían acusado a Gils Carbó de no avanzar en las causas de corrupción que afectan a ex altos cargos del anterior Ejecutivo de Cristina y dictaminar contra miembros del actual.



El pasado 12 de octubre, el juez Julián Ercolini procesó a Gils Carbó por presunta administración fraudulenta en perjuicio del Estado por la compra irregular de un inmueble por parte del Ministerio Público en 2013.



En el auto de procesamiento, el juez consideró que hay pruebas suficientes para afirmar que Gils Carbó y el exsubdirector general de la Procuración Guillermo Alfredo Bellingi llevaron a cabo un "complejo plan" para adquirir para el Ministerio Público Fiscal un edificio ubicado en el centro de Buenos Aires bajo la "simulación engañosa" de una licitación pública.



El sucesor de Gils Carbó será designado por el Poder Ejecutivo nacional, deberá pasar por una audiencia pública y contar con el acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes. La Comisión de Acuerdos debe publicar los antecedentes del postulante y la convocatoria a una audiencia pública.



De acuerdo a lo establecido por la ley de Ministerio Público de 1998, el procurador "goza de estabilidad mientras dure su buena conducta y hasta los 75 años", mientras que aquellos que alcancen esa edad quedarán sujetos a la exigencia de un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo del Parlamento.



Conocida la renuncia de Alejandra Gils Carbó, se reavivaron las versiones sobre los posibles reemplazantes. Entre los principales nombres que suenan están el jurista Alberto García Lema, los jueces Ricardo Recondo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, la diputada Margarita Stolbizer y los fiscales Ricardo Sáenz, Guillermo Marijuan, Raúl Pleé, Carlos Rívolo y José María Campagnoli, el candidato de Elisa "Lilita" Carrió, diputa nacional electa por la ciudad de Buenos Aires.



Fuente: Agencias

La carta de la dimisión

La siguiente es la carta textual con la que Alejandra Gils Carbó presentó su renuncia formal a la Procuraduría General de la Nación: "Buenos Aires, 30 de octubre de 2017. Al señor Presidente de la República Argentina ingeniero Mauricio Macri: Alejandra Gils Carbó, en mi carácter de Procuradora General de la Nación, me dirijo al señor presidente de la República a fin de presentar mi renuncia, con efectos a partir del 31 de diciembre del corriente año. A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal. He trabajado incansablemente para consolidar el mandato de los constituyentes al jerarquizar esta institución como una autoridad de la Nación independiente y autónoma, condiciones fundamentales de las que derivan su fortaleza, objetividad y eficiencia. Las mismas razones que inspiraron mi accionar durante veinte años en la institución y más de treinta en el servicio de administración de justicia motivan hoy mi alejamiento de una gestión en la cual he profundizado la transformación del Ministerio Público Fiscal para colocarlo a la altura de los tiempos y de las demandas sociales en materia de política criminal, con perspectiva de derechos humanos y acceso universal a la justicia. Con la esperanza de que esta decisión disuada reformas que, amén del debilitamiento señalado, rompan el equilibrio que debe regir el sistema de administración de justicia, doy por finalizada mi labor en el Ministerio Público Fiscal".





Repercusiones

GERMÁN GARAVANO Ministro de Justicia

"No evaluamos todavía al reemplazante. Es prematuro, es una decisión del presidente que requiere de amplios consensos, de dos tercios del Senado. (Su dimisión) era efectivamente algo que el Gobierno había pedido y valoramos el paso al costado que ha dado la procuradora".

GRACIELA CAMAÑO Diputada

La legisladora del Frente Renovador (preside la comisión que controla el Ministerio Público) sostuvo que tras la renuncia, espera que su sucesor sea "alguien idóneo que no responda a intereses del Ejecutivo". Ahora "Cambiemos logrará unificar criterios" para cambiar la ley vigente.

HÉCTOR RECALDE Diputado

El presidente del bloque de diputados del FPV-PJ, Héctor Recalde, sostuvo que la renuncia de la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, le cayó como "un baldazo de agua fría", pero admitió que "es crónica de un final anunciado" después de "tanto hostigamiento que recibió".

CAMPAGNOLI: “sería un gran honor”

El fiscal José María Campagnoli llegó a autopostularse durante una entrevista radial. "Sería un gran honor ser procurador General de la Nación", dijo Campagnoli durante una entrevista que concedió a radio Mitre, en un gesto que no fue bien recibido por sus colegas de los tribunales federales de Comodoro Py.