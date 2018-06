Vestida de negro, con el pelo rubio suelto, la cara cubierta con una gorra policial y llevada por tres policías, dos de ellos hombres. Volvieron a gritarle "asesina", pero esta vez -a diferencia de ayer- nadie golpeó el patrullero que la trasladó a los Tribunales.

Así llegó Nahir Galarza a la segunda jornada del juicio oral en su contra por el homicidio de Fernando Pastorizzo, ocurrido el 29 de diciembre en Gualeguaychú.

"Fernando tenía miedo de que ella se matara, lo amenazaba con eso", declaró Manuela Basaldúa, amiga de la víctima, la primera testigo en declarar.

En la primera parte de la jornada, las confesiones que Fernando les hacía a sus amigos se expusieron en la audiencia por audio, por escrito y a través de lo que declararon los testigos que lo conocieron.

Según declaró su amiga, Fernando le contó por Whatsapp que en la Navidad de 2017, Nahir lo sacó engañado de un boliche y junto a una amiga comenzó a pegarle.

"Nahir amenazó con denunciarme y decirle al padre, que es gorra, por un golpe que tiene en la entrepierna y en realidad se lo hizo jugando al hockey. Me golpeó tanto que en un momento comencé a ver todo negro. Ella y una amiga me mataron a palos", reveló la joven que le dijo Fernando en ese entonces..

Manuela Basaldúa aseguró que ella le preguntó: "¿Te pegaron mujeres?".

La testigo dijo además que Fernando le contó que hace dos o tres años (no dio precisiones) el padre de Nahir, Marcelo Galarza, policía de Gualeguaychú, lo detuvo. No le dijo el motivo.

Luego llegó el turno de Kevin Eckerdt, otro amigo de Pastorizzo. "Vivían peleados, una vez me mandó un mensaje en el que me puso: 'No le faltan un par de jugadores, le falta el equipo entero'".

Lucas Ladner, otro integrante del grupo de amigos de la víctima, reveló ante los jueces que en una oportunidad Fernando le mostró una foto en la que tenía el ojo morado. La fotografía se exhibió en una pantalla de la sala: Fernando aparece con el ojo izquierdo hinchado. Anahí miro fijamente la foto durante el minuto que se la mostró.

También se hizo escuchar un audio, en el que Fernando llora y dice que Nahir lo golpeó contra una pared. Es la misma grabación que se difundió en los medios poco tiempo después del asesinato.

"Che boludo estoy cagado a trompadas, es una mafiosa de mierda me cago a trompadas dentro de la casa de ella", dice Fernando en una parte del audio.

Uno de los abogados defensores de Nahir Galarza, José Ostolaza, insistió en preguntarle a los testigos si la víctima consumía drogas. Ladner declaró que Fernando le contó que una o dos veces tomó cocaína.

La estrategia judicial está planteada. La defensa apuntando a Fernando como violento, manipulador y capaz de apuntarle con un arma a Nahir. Y la querella apuntando a Nahir como una asesina que actuó con frialdad. La guerra judicial está declarada.

También apuntan a la obsesión de uno por el otro que se atribuyen. Y el factor "Rafael", el pibe que salía con Nahir, según ella, y quieren usar para desacreditar eso de que lo mató por celos o porque solo lo quería para ella

Los amigos de la víctima insistieron en que Nahir lo amenazaba con matarse si él la dejaba, según él les contaba. Y les decía que si la abandonaba y rompía la relación ella lo iba a denunciar por violencia de género.

Además hoy se exhibieron audios de Whatsapp en los que Fernando le grita a Nahir: le dice mentirosa, enferma, estúpida, asco de persona. "¿Vas a venir o te vas a comer a todo el puto mundo?". Ladner reconoció que esa era la voz de Fernando .