Con el objetivo de amortiguar el impacto de la devaluación en los bolsillos de la clase media el ministro de Economía, Sergio Massa, acordó con las empresas de medicina prepaga congelar por 90 días los aumentos de las cuotas. El acuerdo frenará los aumentos de octubre, noviembre y diciembre porque el de septiembre ya se facturó y el afiliado deberá pagar un ajuste del 7,18%. Pero, aunque se lo califica "congelamiento" del aumento de las cuotas de las prepagas por tres meses, en realidad de trata de una" suspensión" de los aumentos. Es que al vencer el acuerdo en enero de 2024 los afiliados deberán pagar el incremento acumulado no cobrado en los 90 días. Es decir, que con la cuota de enero se le adicionará el porcentaje de aumento frenado durante octubre, noviembre y diciembre.

Además, esta suspensión de los aumentos en las cuotas no será automática ni regirá para todos los usuarios. Habrá que completar una declaración jurada online y cumplir con varios requisitos vinculados con los ingresos y con el patrimonio del grupo familiar adherido al plan de salud para poder acceder al mismo. El monto de los ingresos del grupo familiar deberá ser inferior a los $2 millones.

En este sentido, la Superintendencia de Servicios de Salud habilitó el formulario para solicitar "la suspensión provisoria de la aplicación de actualización de valores de planes de empresas de medicina prepaga".

La declaración, que habrá que realizar en cada uno de los tres meses (la actual será para las cuotas de octubre, que tienen previsto un aumento de 6,97%), consiste en marcar la opción "sí" o "no" a las afirmaciones a través de las cuales se explicitan los requisitos para acceder al beneficio. Marcar que "no", claro, implica que no regirá la suspensión de los aumentos.

Los requisitos se refieren al grupo familiar y son los siguientes:

No tener ingresos brutos mensuales iguales o superiores a $2.000.000.

No ser propietario de dos o más inmuebles.

No ser propietario de tres o más vehículos (excepto los hogares en los que haya alguien con Certificado Único de Discapacidad).

No ser propietario de aeronaves o embarcaciones de lujo.

No ser titular de activos societarios "que exterioricen capacidad económica".

¿CÓMO LLENAR EL FORMULARIO?

Quienes no lo hayan hecho antes (para pedir topes a las subas de algunos meses de este año) deberán ingresar, como primer paso, a la página de la AFIP con clave fiscal e ir, entre las opciones de "Mis Servicios", a "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal". Allí se desplegará un listado de organismos estatales; se debe clickear en el logo de la Superintendencia de Servicios de Salud y, entre los títulos que se despliegan, elegir Mi SSSalud.

Luego, confirmar la adhesión, desloguearse y volver a entrar a la página de la AFIP, para chequear que el servicio haya quedado incorporado. Una vez hecho esto, se podrá ingresar desde la página https://www.sssalud.gob.ar/miss salud/ (se pide clave fiscal) a los servicios interactivos de la Superintendencia, entre los que se debe elegir el correspondiente a la declaración jurada de ingresos. También se puede ingresar desde la propia página de la AFIP, clickeando "Mi SSSalud" que -si previamente se hizo el ya mencionado trámite de habilitación- aparecerá entre los títulos de "Mis servicios".

En el formulario, el primer dato que se pide es el de la prepaga a la cual la persona está afiliada. Hay que seleccionar la opción correcta en un listado, ingresando el número de CUIT de la entidad o escribiendo las primeras letras de la denominación.

En el sitio aparece el formulario digital para que los afiliados a la medicina prepaga declaren si cumplen con los requisitos para que les congelen la cuota del mes de octubre. El afiliado deberá tildar SI O NO en el casillero correspondiente. En este caso dirá a todo NO. Que NO posee ingresos brutos mensuales iguales o superiores a $2.000.000 (dos millones de pesos), que mi grupo familiar NO es propietario de DOS (2) o más inmuebles, etc. Por último, el afiliado debe señalar: "Declaro cumplir con las condiciones mencionadas. Autorizo a la Superintendencia de Servicios de Salud a validar los datos ingresados con otros Organismos", lo que da por concluido el trámite online obligatorio.