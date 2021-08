El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, confirmó que la docente que maltrató a sus alumnos e intentó imponer a los gritos su punto de vista partidario sobre los gobiernos kirchneristas y de la gestión de Mauricio Macri fue separada de su cargo, y aseguró que es algo que “no se puede permitir” en las escuelas públicas.

“La provincia de Buenos Aires ha iniciado la investigación y ha separado a la docente mientras inicia todas las instancias de investigación presumarial. Nos oponemos a cualquier instancia de adoctrinamiento”, sostuvo hoy el titular de la cartera educativa sobre el hecho protagonizado por la profesora de Historia, Laura Virgina Radetich (59 años), en la Escuela Secundaria Técnica Nº2 “María Eva Duarte”, de la localidad bonaerense de Ciudad Evita.

En el video grabado con celular por uno de los estudiantes de cuarto año, la docente expuso a uno de los alumnos por su punto de vista y defiende enérgicamente a los gobiernos del kirchnerismo y del Frente de Todos. En sus comentarios, criticó de manera exaltada a la gestión de Cambiemos e interpeló a uno de los estudiantes -casi sin dejarlo hablar- para convencerlo sobre las consecuencias de una y otra administración. El joven, mucho más tranquilo que ella, se plantó y le explicó que no pensaba igual.

“¿Que esto es gratis? ¿que porque tiene ojitos celestes no va a robar? Te robó. Te robó el futuro”, dijo la docente increpando al estudiante, mientras se refería a Mauricio Macri. “¿Y este no?”, le contestó el chico para indicarle si con el actual presidente, Alberto Fernández no ocurría lo mismo. “No me robó nadie, nadie te robó. vos podés venir acá y comer esta porquería porque te lo da el Estado. Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta… andá dale, andá!”, atacó la docente.

En diálogo con radio Rivadavia, Nicolás Trotta sostuvo que “por supuesto tiene que haber debates sobre la realidad social e histórica” en el aula, pero “no en los términos en los que se llevó adelante en ese video”. “Eso no es docencia. Puede haber intercambios en la escuela secundaria y en el nivel superior, y es saludable hacerlo, pero en otras condiciones. El maestro, el profesor y la profesora no pueden imponer su perspectiva, sino respetar la mirada y la pluralidad, tratando de generar pensamiento crítico”, agregó.

“Esa no es la manera de calificar nunca a un estudiante por lo que uno piensa. No lo podemos permitir y no puede pasar en nuestra escuela”, dijo el funcionario del presidente Alberto Fernández.

Sin embargo, el ministro de Educación aseguró que este tipo de hechos en clase se trata de “casos aislados” y que deben servir para llamar a la reflexión y tomar las responsabilidades. “Es importante que no pongamos un manto de duda sobre el enorme compromiso que tiene nuestra comunidad educativa en la creación de conocimiento”, concluyó Trotta.

Fuente: Infobae