En la previa se esperaba un abierto apoyo a Massa, más aún después del apoyo explícito a la candidatura de Javier Milei anunciado por la mañana por Patricia Bullrich. Pero el Comité Nacional de la UCR decidió ayer que "no acompañará a ninguno de los candidatos" en el balotaje del próximo 19 de noviembre en el que competirán Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza), porque "ninguno de los dos garantiza un futuro de progreso para la Argentina". Aunque, es un secreto a voces, que muchos de los principales dirigentes radicales trabajarán "bajo la mesa" para que gane Massa.

La neutralidad expresada por la UCR quedó plasmada en un documento que difundió tras un encuentro encabezado por el titular de este espacio político, Gerardo Morales, quien en una conferencia de prensa que ofreció después dijo que el apoyo que manifestó la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, al candidato de La Libertad Avanza (LLA) para el balotaje "es una falta de respeto hacia nosotros, que no perdonamos" y advirtió que "pone en riesgo la continuidad de Juntos por el Cambio".

Hasta último momento había fuertes chances de que se blanqueara el favoritismo radical por Massa en el balotaje pero no quisieron hacer lo mismo que tanto le criticaron a Mauricio Macri y a Bullrich por su apoyo explícito a Milei. Incluso la vicepresidenta de la Unión Cívica Radical (UCR), María Luisa Storani, anticipó antes de la reunión de ayer que iba a plantear que el radicalismo apoye a Massa, en el balotaje del 19 de noviembre, y cuestionó el rol del expresidente Mauricio Macri en la campaña electoral de JxC, al sostener que "rema para atrás". Como Storani hay dirigentes de la UCR de primera línea como el propio Morales que tienen contacto con Massa y no se descarta que trabajen en silencio para consumar su triunfo.

En el documento, los popes de la UCR expresaron que "la ciudadanía se expresó: la propuesta política de Juntos por el Cambio resultó tercera, quedando afuera del balotaje. Esto merece reflexión y autocrítica profunda de todos los partidos de Juntos por el Cambio, así como de sus principales actores políticos", afirma el documento de la UCR titulado: "La UCR no acompañará a ninguno de los dos candidatos". Además, expresó que "los argentinos votaron, y son los únicos dueños de los votos. Ningún dirigente lo es. Cada uno de ellos decidirá en el balotaje por su preferencia" y remarcó que "la UCR no apoyará a ninguno de los dos candidatos. Ninguno de los dos garantiza un futuro de progreso para la Argentina".

"Sergio Massa es tan responsable como Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner del estado del país, de su empobrecimiento, del proceso inflacionario, la corrupción y del deterioro social y económico de Argentina", afirmó el texto de la UCR y advirtió que "el extremismo demagógico de Javier Milei se encuentra en las antípodas de nuestro pensamiento. Su plataforma política y la violencia que se desprende de sus palabras y gestos, atentando siempre contra la convivencia, no tienen nada que ver con nuestro partido. Jamás podríamos tener nada que ver con su espacio".

Morales, en la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el senador nacional de Evolución, Martín Lousteau, dijo que "es de una gran irresponsabilidad lo que hizo Patricia. No es quién para hablar por los votantes. Yo la voté y no me representa" y aseguró que "tanto Patricia como Macri son los responsables de poner en riesgo a JxC". Y continuó: "Esta posición de Patricia es intolerable, no sé qué acuerdos ha hecho. Me dio vergüenza ajena. Fue vergonzoso. Creo que está afuera de la coalición. Debe haber en estas horas un debate en el Pro. Es una falta de respeto lo que ha hecho Patricia, que no perdonamos", aseguró Morales.

Por su parte, Mario Negri, titular del bloque de radical en la Cámara de Diputados, dijo que su "mayor preocupación es mantener la cohesión del radicalismo, que no haya implosión. Estamos viviendo un momento de dificultad pero no es el radicalismo el responsable. Tenemos diez gobernadores y legisladores y tenemos que cumplir ese rol institucional", manifestó el diputados cordobés.

Larreta no se pronuncia por ninguno: 'Son malos los dos'

Al igual que la UCR, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encolumnado del lado de "las palomas" en el Pro, consideró ayer que "las dos opciones" para el balotaje "son muy malas", por lo que evitó pronunciarse por ninguno de los dos candidatos presidenciales.

"Sufrimos una gran derrota de la que tenemos mucho para aprender; millones de argentinos que nos votaron hace dos años, ahora no, y eligieron otras opciones", dijo en conferencia de prensa, y añadió: "Lo importante es la humildad, tenemos que reflexionar, reconocer errores y aprender".

El mandatario porteño abogó por "salir de la trampa de caer ante dos opciones catastróficas" y se manifestó por "sostener a Juntos por el Cambio lo más fuerte para ser oposición". Y para despejar dudas sobre su sociedad con Sergio Massa, Larreta advirtió que "siempre estará en contra del kirchnerismo" y negó que integre un eventual Gobierno de ese signo político, y agregó también que el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "es un nuevo populismo y un salto al vacío", y que "no cree en anda de lo que propone".

Larreta recordó que apoyó a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio "hasta el final" y expresó que se "desayunó con mucha sorpresa" la reunión que mantuvieron Patricia Bullrich y Javier Milei la noche del martes. "Apoyé a Patricia hasta el final. Lo que es funcional es pelearnos entre nosotros mientras los argentinos sufren", indicó y señaló que el encuentro Bullrich-Milei "fue una reunión a medianoche y en secreto".

Larreta no tuvo contemplaciones y le reprochó al expresidente Mauricio Macri haberle dado "aval" a Javier Milei, durante la campaña electoral, un comportamiento que, dijo, fue observado incluso por la expostulante de JxC, Patricia Bullrich.