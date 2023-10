Con momentos más intensos que los observados hace una semana en Santiago del Estero, los candidatos presidenciales participaron ayer en la Ciudad de Buenos Aires del segundo y último debate previo a las elecciones presidenciales del 22 de octubre.

En el intercambio de anoche entre candidatos, pudo observarse a un Sergio Massa más presionado por el escándalo del exfuncionario Martín Insaurralde, al punto que el ministro de Economía reiteró que el exjefe de Gabinete bonaerense 'cometió un hecho gravísimo' y por eso le solicitó 'la renuncia al cargo y a la candidatura'.

'Pero no todos somos lo mismo, Patricia, vos nunca pediste la renuncia de (Gerardo) Milman', le dijo Massa a Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), sobre el diputado del PRO implicado en una investigación judicial vinculada al intento de asesinato de Cristina Kirchner.

Por su lado, la candidata presidencial participó del segundo debate con mayor nivel de intensidad que lo que se observó el 1 de octubre pasado en el debate en Santiago.

Mientras se discutía sobre trabajo (el segundo tema de debate), Bullrich emitió reproches para el ministro de Economía y postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa. 'Dijiste que viniste a sacar las papas del fuego y nos hiciste puré'. 'El dólar a mil mangos, la hiperinflación, dejaste dos millones más de pobres, estás cavando más el pozo', dijo Bullrich.

Además de notarse más presente en el debate el escándalo por el oficialista Insaurralde, Massa llegó a verse más presionado con la política impositiva. En uno de sus momentos más encendidos, el candidato presidencial Juan Schiaretti (Hacemos por nuestro país) le pidió a Massa que saque de encima 'el pie al campo por las retenciones'.

Mientras se discutía sobre seguridad, Massa propuso la creación de un 'FBI argentino', a funcionar en el edificio Central Córdoba de la ciudad de Rosario, y que estará compuesto por 'los mejores de cada una de las cuatro fuerzas federales' para enfocarse en los crímenes que son 'trasnacionales', en referencia a la 'corrupción, el narcotráfico y trata de personas'.

Al empezar el debate en la Universidad de Buenos Aires (UBA), la mayoría de los candidatos condenó el ataque terrorista a Israel. La candidata de izquierda Myriam Bregman, que tuvo una vehemente participación ayer, expresó su dolor por las víctimas civiles en un conflicto que tiene 'como base la política del Estado de Israel de ocupación contra el pueblo palestino'.

Por su parte, Bullrich señaló que durante su gestión en el Ministerio de Seguridad 'enfrentó a las mafias, narcos y criminales', y agregó que Juntos por el Cambio 'sabe a quién defender' mientras que el kirchnerismo 'libera presos y hoy les dan internet y celulares en las cárceles'. También señaló que Milei 'quiere liberar las armas' y que 'las armas liberadas caen en manos de los delincuentes'.

'Voy a entrar en todos los territorios que están tomados por el narco con las fuerzas provinciales, federales y, si hace falta, las Fuerzas Armadas', dijo, y propuso además 'cambiar el Código Penal para que nunca más un violador pueda andar por la calle con tranquilidad'.

Al referirse a la delincuencia argentina, Milei dijo que 'culpa de la casta política, el Estado también falla en la seguridad y el país es un baño de sangre. Es fundamental el rol de la Justicia en hacer efectivo los castigos. Que sea costoso ser delincuente'.

'Bullrich vive aferrada a las mentiras que le hace su equipo de campaña y muestra una falta de flexibilidad impresionante. Parece que está seteada. No proponemos la venta de órganos. Lo que decimos es que hay 7.000 personas esperando un trasplante y que hay 300.000 potenciales donantes y que hay algo que no funciona en el medio', aclaró el candidato de La Libertad Avanza.

Massa y su plan para la vivienda

En el eje temático de Desarrollo humano y vivienda, Sergio Massa propuso el desarrollo de créditos hipotecarios ajustados por el salario para los trabajadores argentinos.

En su discurso, el ministro de Economía anticipó que la iniciativa orientada a la vivienda ya se encuentra en desarrollo: "Este tema es realmente importante primero porque lo elegiste vos, desde tu casa con tu voto. Segundo porque habla de la casa común, como la define el Papa Francisco, y de tu casa, de tu propia casa. Te quiero contar lo que vamos a hacer con tu casa. Dos grandes ejes: el primero, orientado al crédito hipotecario. Ya estamos trabajando en un acuerdo con el sistema financiero para que puedas tener acceso al crédito hipotecario sobre la base de un sistema de actualización con coeficiente de variación salarial. Simple: la cuota aumenta si aumenta tu salario".

Como segunda propuesta, Massa mencionó la creación de un programa de lotes con servicios, el cual abarcará "2 millones de lotes con servicios, con agua, cloacas, pavimento y alumbrado, con inversión pública para que vos puedas acceder al lote para poder construir tu casa".

Los cruces picantes que recalentaron la noche

La foto con Macri. En la previa del debate destacó 'la fuerza y el coraje' de Patricia Bullrich, al brindar un nuevo respaldo a su postulación.

Bregman a Milei. La candidata presidencial de la izquierda, Myriam Bregman, dijo que la propuesta del libertario Javier Milei es la misma que la de los partidos tradicionales pero "despeinada" en alusión de su melena. "Quiero agradecer el apoyo que recibimos estos días; somos muchos los que no nos resignamos a que las crisis las paguen las mayorías; las coaliciones que están gobernando están estalladas; los que vienen como nuevas propuestas son lo mismo pero despeinadas", dijo Bregman en el debate presidencial.

Massa a Milei. El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, dijo que el postulante de La Libertad Avanza Javier Milei, "plantea un mercado de trabajo donde las mujeres no tengan posibilidad de desarrollo y los jóvenes tengan que ir al mercado precario" y en el que los trabajadores "pierdan su derecho a las vacaciones pagas y a la indemnización, y volvamos a un régimen de esclavitud". "Javier hasta acá llegaste, dejá de faltarle el respeto a las mujeres. Tienen derecho a opinar distinto a vos y muestra tu rasgo autoritario", le replicó también Massa tras un cruce entre Milei y Bregman por la reducción de la jornada laboral.

Massa a Bullrich. Sergio Massa, dijo anoche que "algunos parecen paracaidistas suecos que se olvidan que llevaron a la Argentina a la peor deuda de la historia", en referencia a la administración de Mauricio Macri. "Me hice cargo de la emergencia cuando muchos agitaban el helicóptero y la Asamblea Legislativa. Yo no me meto abajo de la cama", dijo Massa al usar el derecho a réplica ante las criticas de Bullrich y Milei.

Milei a Bullrich. El libertario volvió a acusar a Patricia Bullrich, de "montonera asesina". "Vos también tenés un montón de gente que viene de otro lado, tenés inflexibilidad mientras intentas lavar tu pasado de montonera asesina. Nosotros solo gritamos y ¿no podemos sumar otra gente", dijo Milei al defender el apoyo del gremialista Luis Barrionuevo.