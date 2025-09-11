Adorni, sobre un nuevo veto de Milei: “No vamos a entrar en el juego populista en busca de un voto más” El vocero del presidente salió a hablar luego de rechazar el financiamiento universitario y de pediatría-

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este martes a los vetos que firmó el presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica. En este marco, aseguró que el rumbo económico y el equilibrio fiscal “no se van a alterar” e indicó: “No vamos a entrar en el juego populista en busca de un voto más”.

Las declaraciones del portavoz llegan tras la derrota electoral de los libertarios en la provincia de Buenos Aires el domingo pasado —resultado que definió como un “error político”—, y en medio de un reordenamiento del Gobierno de cara a los comicios nacionales de octubre.

“Cada veto tiene una explicación. Nosotros no cambiamos el norte por una elección, no lo vamos a hacer nunca. Podemos reconocer cada uno de los errores y corregirlos, pero el rumbo no se modifica”, expresó Adorni esta mañana.

Dijo además que las normas aprobadas por el Congreso se bloquearon “por temas presupuestarios”, por “delirios populistas” y porque “van en contra de lo que pretende la propia ley”. En ese sentido, insistió: “No vamos a entrar en el juego populista. No vamos a dejar que el Congreso haga desastres en pos de tener un voto más en la elección”.

El Gobierno atraviesa una etapa crítica luego de la derrota por 13 puntos frente al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Tras el revés electoral, Milei mostró en la última semana una apertura al diálogo político con los gobernadores, aunque se mantiene firme en su rumbo económico y no está dispuesto a ceder en la ley de financiamiento universitario ni en la de emergencia pediátrica.

Respecto a la ley de emergencia en discapacidad, cuyo veto fue rechazado en el Congreso y, en consecuencia, convertida en ley, Adorni sostuvo que la administración libertaria “no se va a correr del equilibrio fiscal” y que revisarán “de dónde se sacan” los US$5000 millones que demandará implementar la medida.

Por otro lado, Adorni analizó la derrota del domingo y reconoció errores políticos. “Me parece que no se les llegó a todos los bonaerenses a explicar, como corresponde y de manera simple, el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Más allá de que todos estamos haciendo una autocrítica, creo que uno de los mayores errores cometidos es que no llegamos a un sector de la sociedad en el porqué. Muchas cuestiones son de largo plazo”, sostuvo en diálogo con A24.

Al mismo tiempo, expresó que el Gobierno “entiende” que “hay disconformidad” y sectores de la economía “que quedaron un poco atrás de la reactivación”, pero destacó que “la pobreza se bajó 20 puntos” y apuntó contra el kirchnerismo. “Primero, mucha gente no fue a votar. También el peronismo jugó al 101%. El aparato y los intendentes tuvieron todos los recursos puestos a disposición con un sistema electoral viejo que no quiso adaptarse al siglo XXI. Ese fue el conjunto de causas que hicieron que perdamos el domingo”, planteó.

De cara a las elecciones nacionales de octubre, en las que el Gobierno tendrá otro test sobre la evaluación de la sociedad hacia el rumbo, Adorni se mostró optimista: “La gente nos va a acompañar. En octubre vamos a ganar, pero no solo queremos ganar, queremos arrasar”.