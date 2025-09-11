Condenaron al hijo de un asesor del ex gobernador de Misiones por trata de menores Se trata de Fernando Ariel Skuarek, quien fue sentenciado a 9 años de cárcel.

Fernando Ariel Skuarek, el hijo de un asesor del ex gobernador Maurice Closs de Misiones, fue condenado a 9 años de prisión por trata de menores. La sentencia fue dada a conocer en un juicio abreviado, donde el acusado reconoció su responsabilidad en los hechos denunciados.

La pena establecida se determinó un día antes de que comience el juicio oral y público contra el acusado, el cual terminó suspendido luego de que Skuarek haya cambiado de decisión e informe que admitía su responsabilidad en los casos.

El debate, según señala el medio La Voz de Misiones, debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero al aceptar su culpabilidad, aceptó la pena establecida en 9 años prisión que la fiscalía había propuesto.

A su vez, se informó que el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Ahora, solo resta que el Tribunal homologue la sentencia.

Caso

La causa se inició en 2017 cuando los padres de una adolescente denunciaron a Skuarek por privación de la libertad de su hija de 17 años. Luego, se sumó la acusación de otra menor, quien expuso que les suministraba estupefacientes y luego las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.

En las declaraciones se destacaba que el acusado vivía en el centro de Posadas y que las drogaba con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina

Al tiempo, fue imputado con prisión preventiva por los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes, lo que configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.

Recién fue detenido en 2023 por el revocamiento de la prisión domiciliaria que se le había otorgado, pero más tarde logró conseguir su internación en un centro médico de salud mental.

Ese escenario podría modificarse a la prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones, según dictamine el Tribunal.