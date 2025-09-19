Aerolíneas Argentinas lanzó un importante descuento en vuelos dentro del país La compañía señaló que la oportunidad es “única porque es simple y clara: el descuento se aplica a todo”. En ese contexto, el beneficio es válido para todas las rutas, todas las clases de tarifa y para todas las fechas disponibles.

Aerolíneas Argentinas anunció una promoción especial: desde este viernes 19 y hasta el domingo 28 de septiembre, los pasajeros podrán acceder a un 10% de descuento en todos los vuelos dentro del país.

“El momento que estabas esperando para planificar tu próxima escapada ya está acá. La promoción que te adelantamos es una realidad: ya podés comprar tus pasajes para recorrer el país de punta a punta con un beneficio único y por tiempo limitado”, expresa el comunicado de la compañía.

El principal atractivo es que la promoción no tiene límite de fecha de viaje, lo que permite a los clientes aprovechar el beneficio incluso para programar sus vacaciones de verano.

Cómo comprar pasajes con 10% de descuento

La oferta estará disponible a través de la web oficial y la app de la compañía, y se aplicará sobre las tarifas vigentes al momento de la compra.

Con esta acción, Aerolíneas Argentinas refuerza su compromiso de ofrecer más oportunidades para recorrer los principales destinos turísticos del país, incentivando el turismo nacional y la conectividad entre provincias, indicaron desde la compañía.

Cuáles son los destinos a los que vuela Aerolíneas Argentinas

Bariloche

Mendoza

Salta

Iguazú

El Calafate

Córdoba

Neuquén

Madryn

Tucumán

Ushuaia

Jujuy

Esquel

Buenos Aires

Bahía Blanca

Catamarca

Formosa

La Rioja

Mar del Plata

Comodoro Rivadavia

Corrientes

Merlo

Paraná

Posadas

Resistencia

Río Cuarto

Río Gallegos

Río Grande

Río Hondo

Rosario

San Juan

San Luis

Chapelco

San Rafael

Santa Fe

Santa Rosa

Santiago del Estero

Trelew

Viedma