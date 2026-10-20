Alarma en las termas de Fiambalá: murió un nene de 10 años por una extraña ameba y analizan las aguas

El Ministerio de Salud de Catamarca clausuró de forma preventiva el complejo turístico tras confirmarse un caso fatal de meningoencefalitis amebiana primaria.

La Municipalidad de Fiambalá, en la provincia de Catamarca, dispuso el cierre preventivo e inmediato del complejo termal de la localidad luego de confirmarse la trágica muerte de un niño de 10 años. El menor falleció a causa de meningoencefalitis amebiana primaria (MAP), una infección poco frecuente pero de extrema gravedad provocada por el microorganismo Naegleria fowleri, popularmente conocido como la ameba "come-cerebros".

El caso encendió las alarmas sanitarias tras la sospecha inicial del equipo de Infectología del Hospital Interzonal de Niños "Eva Perón", donde el nene permanecía internado. Horas más tarde, el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán confirmó formalmente el diagnóstico mediante un análisis de PCR en tiempo real realizado sobre una muestra de líquido cefalorraquídeo.

Controles y muestras de agua en el complejo termal Ante la ratificación diagnóstica, la cartera sanitaria catamarqueña activó de inmediato los protocolos preventivos y dispuso la clausura total del predio turístico para llevar adelante intensas tareas de muestreo y análisis técnico del agua. El objetivo es determinar si el microorganismo habita en las napas o piletas del complejo.

Desde el Ministerio de Salud explicaron que los especialistas médicos advirtieron signos clínicos compatibles con la afección. La confirmación por biología molecular resultó clave, dado que los síntomas iniciales de la meningoencefalitis amebiana son muy similares a los de una meningitis bacteriana común, lo que dificulta significativamente su detección temprana.

Rastrean los días previos al inicio de los síntomas En paralelo a la clausura del centro termal, los equipos epidemiológicos avanzan en la reconstrucción detallada de las actividades y desplazamientos del niño durante los 12 días previos a la aparición de los primeros síntomas, período que coincide con el tiempo estimado de incubación de la enfermedad.