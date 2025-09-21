La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó qué beneficios cobran este lunes 22 de septiembre.
Comienzan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo y continúan los de la Asignación por Embarazo. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,90 por ciento. Asimismo, sigue el cronograma de la Prestación por Desempleo.
- Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 0 y 1.
- Asignación por Embarazo
Titulares con documentos finalizados en 8.
- Prestación por Desempleo
Titulares con documentos terminados en 2 y 3.
Las actualizaciones se rigen por la fórmula de movilidad vigente, determinada a través del Decreto 274/24, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.
Calendario completo de septiembre de beneficios de ANSES
Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo
Documentos terminados en 0: 9 de septiembre de 2024.
Documentos terminados en 1: día 10 de septiembre de 2024.
Documentos terminados en 2: 11 de septiembre de 2024.
Documentos terminados en 3: 12 de septiembre de 2024.
Documentos terminados en 4: 13 de septiembre de 2024.
Documentos terminados en 5: 16 de septiembre de 2024.
Documentos terminados en 6: 17 de septiembre de 2024.
Documentos terminados en 7: 18 de septiembre de 2024.
Documentos terminados en 8: 19 de septiembre de 2024.
Documentos terminados en 9: 20 de septiembre de 2024.
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
Documentos terminados en 0 y 1: 22 de septiembre de 2024.
Documentos terminados en 2 y 3: 24 de septiembre de 2024.
Documentos terminados en 4 y 5: 25 de septiembre de 2024.
Documentos terminados en 6 y 7: 26 de septiembre de 2024.
Documentos terminados en 8 y 9: 27 de septiembre de 2024.
Pensiones no contributivas
Documentos terminados en 0 y 1: 9 de septiembre de 2024.
Documentos terminados en 2 y 3: 10 de septiembre de 2024.
Documentos terminados en 4 y 5: 11 de septiembre de 2024.
Documentos terminados en 6 y 7: 12 de septiembre de 2024.
Documentos terminados en 8 y 9: 13 de septiembre de 2024.
ANSES
CALENDARIO DE PAGO