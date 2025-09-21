ANSES: quiénes cobran sus haberes este lunes 22 de septiembre El organismo previsional informó los números de documento que cobran mañana.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó qué beneficios cobran este lunes 22 de septiembre.

Comienzan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo y continúan los de la Asignación por Embarazo. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,90 por ciento. Asimismo, sigue el cronograma de la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 0 y 1.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos finalizados en 8.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos terminados en 2 y 3.

Las actualizaciones se rigen por la fórmula de movilidad vigente, determinada a través del Decreto 274/24, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Calendario completo de septiembre de beneficios de ANSES

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0: 9 de septiembre de 2024.

Documentos terminados en 1: día 10 de septiembre de 2024.

Documentos terminados en 2: 11 de septiembre de 2024.

Documentos terminados en 3: 12 de septiembre de 2024.

Documentos terminados en 4: 13 de septiembre de 2024.

Documentos terminados en 5: 16 de septiembre de 2024.

Documentos terminados en 6: 17 de septiembre de 2024.

Documentos terminados en 7: 18 de septiembre de 2024.

Documentos terminados en 8: 19 de septiembre de 2024.

Documentos terminados en 9: 20 de septiembre de 2024.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: 22 de septiembre de 2024.

Documentos terminados en 2 y 3: 24 de septiembre de 2024.

Documentos terminados en 4 y 5: 25 de septiembre de 2024.

Documentos terminados en 6 y 7: 26 de septiembre de 2024.

Documentos terminados en 8 y 9: 27 de septiembre de 2024.

Pensiones no contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: 9 de septiembre de 2024.

Documentos terminados en 2 y 3: 10 de septiembre de 2024.

Documentos terminados en 4 y 5: 11 de septiembre de 2024.

Documentos terminados en 6 y 7: 12 de septiembre de 2024.

Documentos terminados en 8 y 9: 13 de septiembre de 2024.

ANSES

CALENDARIO DE PAGO