Milei viaja a reunirse con Trump, defiende el plan y chicanea a CFK Confirmó la bilateral con su par de EEUU. Se mostró fortalecido ante la crisis, volvió a hablar de dolarización y ratificó a Luis Caputo.

Mientras prepara las valijas para emprender hoy el viaje rumbo a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU, el presidente Javier Milei concedió una entrevista radial en la que habló de todo: confirmó que el martes mantendrá una reunión bilateral con su par de EEUU, Donald Trump, chicanéo a Cristina Kirchner que dijo ayer “que hay olor a defaut”, reflotó la idea de dolarización, defendió su plan, descartó una devaluación para después de las elecciones y confirmó en su cargo al ministro de Economía, Luis Caputo.

El presidente aseguró que las situaciones difíciles lo “agrandan”, en referencia a la crisis en el mercado, le respondió a Cristina Kirchner sobre el “olor a default” y habló de una “consulta popular” en caso de llevar adelante una dolarización.

“Si los argentinos lo deciden en una consulta popular y contamos con el financiamiento”, deslizó Milei sobre un eventual proceso de dolarización de la economía, una idea que forma parte de su programa desde la campaña electoral de 2023.

En medio de la suba del dólar, el alza del Riesgo País, el Presidente sostuvo que las situaciones difíciles lo “agrandan” y cuestionó a la oposición por “torpedear” el programa económico.

“Estoy acostumbrado a este tipo de situaciones y son situaciones que a mí me agrandan”, sostuvo. Y agregó: “Uno nunca creyó que iba a ser fácil hacer un cambio de 180 grados. Desde febrero-marzo cuando percibieron que nuestro programa es absolutamente exitoso comenzaron a torpedearlo”.

Al ser consultado por las críticas de CFK respecto de que existe “olor a default”, respondió: “Yo no tengo olfato. Soy el presidente de la Nación, tengo a cargo guiar los destinos de los argentinos, ¿Usted cree que puedo perder el tiempo discutiendo con una presidiaria?”. También aludió al cierre de un posteo que la exmandataria realizó ayer, en el que retoma una canción viral sobre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, donde se la tilda de “coimera” y hace mención al “3%”.

“El tres debe ser por las causas que todavía tiene pendientes”, lanzó.

En la misma entrevista, Milei dio detalles de la reunión que mantendrá el martes con su par estadounidense, Donald Trump, y adelantó que avanzarán “en múltiples negociaciones”.

“Estamos en múltiples negociaciones con Estados Unidos y vamos a avanzar en todas las que son relevantes para mejorarle la vida a los argentinos”, destacó. Milei también ratificó a Luis “Toto” Caputo al frente del Ministerio de Economía: “Con Toto tenemos una relación simbiótica”, afirmó, al tiempo que denunció que buscan desestabilizar al Gobierno con rumores sobre su continuidad.

Por otro lado, negó que el extitular de la ANDIS Guillermo Spanuolo le haya mencionado casos de corrupción en el Gobierno. “El tema está en la justicia y nosotros estamos tranquilos”, afirmó.

En cuanto a la política económica, el Presidente desestimó una eventual devaluación tras los comicios. “Argentina tiene un programa en marcha y va a seguir con ese programa. Se termina el horror que generan los kukas y los argentinos deciden abrazar las ideas de la libertad”, cerró.

> El miércoles, en la Asamblea de la ONU

El lunes, tras arribar a Nueva York a las 09:30, Milei se reunirá con el economista Alberto Ades y por la tarde mantendrá, desde las 18, un encuentro con la directora del FMl, Kristalina Georgieva. Ese encuentro será en compañía del canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el vocero, Manuel Adorni. Más tarde, se encontrará con el economista Xavier Sala i Martin. El martes a las 12.45, tendrá el encuentro con Donald Trump. El miércoles, Milei intervendrá en el Debate General de la ONU desde las 12. El jueves se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

> Agenda con Trump y la jefa del FMI