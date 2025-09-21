Expectativa por el préstamo del Tesoro americano que le daría aire a Javier Milei Contar con una nueva línea crediticia de emergencia sería clave además para despejar dudas sobre la capacidad de pago del Gobierno de cara a los vencimientos del 2026.

Toda la expectativa está puesta en la posibilidad de recibir un megapréstamo del Tesoro que llegaría a los USD 30.000 millones, una cifra lo suficientemente grande como para alejar cualquier duda sobre la capacidad de pago del Gobierno en los próximos dos años y frenar la corrida cambiaria.

Sobre el cierre de la semana tanto Luis “Toto” Caputo como el Presidente adelantaron que estaban negociando para asegurar a los bonistas que estarán disponibles los fondos para cumplir con los pagos de deuda. Luego fue el propio Javier Milei quien confirmó las charlas con el Tesoro americano.

La bilateral que mantendrá Milei con el presidente norteamericano, Donald Trump, en el marco de la reunión anual de la ONU en Nueva York, apuntala la idea de un apoyo de Washington. La administración republicana considera a la Argentina su principal aliado en la región.

Esta negociación llega en el momento más complicado para el Gobierno y en plena campaña electoral. Al ministro de Economía les salieron todas bien en 2024, cuando consiguió bajar drásticamente la inflación, el dólar y el riesgo-país. Fue un proceso casi milagroso, teniendo en cuenta que se heredaron reservas netas negativas por mas de USD 11.000 millones y un nivel de inflación descontrolado.

Luego de ventas de dólares del Banco Central que el viernes llegaron a USD 678 millones, la pregunta obvia es cuánto tiempo podría aguantar con semejante drenaje de reservas. No luce sencillo “bancarse” otras cinco semanas a un ritmo parecido, considerando que en solo tres días la intervención en el techo de las bandas cambiarias superó los USD 1.100 millones.

Los fantasmas de un derrumbe del mercado, posterior cepo y default tras la victoria de Alberto Fernández rápidamente volvieron a la memoria de los inversores. Nadie quiere quedarse de brazos cruzados esperando que suceda lo mismo.

En el streaming de los jueves, Caputo explicó están dispuestos a “vender todos los dólares que nos demanden”. Y no hay dudas que el mercado lo puso a prueba con una descomunal demanda de divisas. La palabra del ministro dejó de tener el peso de otras épocas para los inversores.

Aunque es cierto que el Central tiene cerca de USD 20.000 millones líquidos para intervenir, nadie piensa que todo ese dinero es “usable”. La prueba es que a solo tres días de perder reservas, tanto Caputo como Milei se vieron obligados a anunciar que están en plena negociación con el Tesoro norteamericano para poder garantizar los pagos de la deuda del año que viene.

La situación no es muy diferente a marzo, cuando el Gobierno sostenía un ajuste mensual de apenas 1% del tipo de cambio oficial. Ese mes el Central vendió USD 2.800 millones y poco tiempo después se anunció la salida del cepo para el público junto a la flotación del dólar.

Ahora se volvió a una dinámica similar a marzo. El dólar dejó de flotar y la expectativa de una enorme mayoría es que en breve se eliminará el techo de la banda. Por eso, la sensación es que correr al Banco Central en estas condiciones es gratis. O al menos tiene poco riesgo.

Por otra parte, la reaparición de la brecha cambiaria aunque sea menor también conspira contra las reservas. Esto se debe a que muchos inversores arbitran y consiguen negocios gratis y seguro. La razón es que el Central vende dólares a $ 1.475, en el techo de la banda, y luego se dan vuelta y venden esos mismos dólares en el dólar MEP, a 1.530 pesos.

El argumento esbozado por Caputo y el resto del equipo económico respecto a la dinámica de la venta de dólares por parte del Central luce endeble. El argumento es que se absorben pesos del mercado, lo que tarde o temprano llevará a los individuos a vender sus dólares para hacer las compras o pagar sueldos. Pero hace más de un año que insisten con el proceso de “dolarización endógena” y por ahora no sucede.

Nadie parece dispuesto a usar sus dólares para los gastos de la vida cotidiana. Y mucho menos a venderlos aun cuando precisen pesos. “Las PYMES prefieren endeudarse al 80% anual que desprenderse de los dólares que vienen acumulando”, explicaba resignado a fines de la semana pasada el gerente comercial de una importante ALYC local.

Fuente: Infobae