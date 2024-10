Ante empresarios, Milei volvió a hablar de su plan de dolarización y dijo cuándo cerrará el Banco Central El Presidente les envió un mensaje a principales referentes del sector privado: “Ustedes tienen la llave para hacer a la Argentina grande de nuevo”. Qué dijo sobre el conflicto universitario.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei cerró este viernes la 60° edición del Coloquio IDEA que se realiza en Mar del Plata. En su discurso hizo un repaso en lo que va de su gestión. “La inflación no es culpa de los empresarios que ponen precios altos”, sostuvo el mandatario.

“Al momento de asumir nos enfrentábamos ante la posibilidad de la peor crisis de la historia, con sobrante monetario del doble de cuando pasó el ‘Rodrigazo’, el balance del Banco Central era peor que en la previa de la hiperinflación del ’89, y los indicadores sociales eran peores que en la previa del estallido de la salida de la convertibilidad. Dado esta situación nadie dudaba que la pobreza se hubiese duplicado”, recordó el mandatario.

Según Milei, “en la primera semana de diciembre los precios estaban viajando al 1% diario, eso es 3.700%, en en la segunda hubo una aceleración, los precios viajaban al ritmo del 7.500% anual y la inflación mayorista 54%, eso anualizado es 17.000%. No hay dudas de que esto hubiera estallado”.

“Partimos de la hipótesis que la inflación es en todo momento un fenómeno monetario, eso permite entender a la inflación como la pérdida de poder adquisitivo del dinero, y no como la suba de precios generaliza. No es culpa de los empresarios que ponen precios altos. Todavía me acuerdo de mi predecesor en el cargo (Alberto Fernández), que decía que la inflación la producen los diablos. Las fuerzas del cielo los mato a todos (aplausos)”, apuntó el presidente.

“Decían que no íbamos a lograr nunca el superávit y lo hicimos en el primer mes de gestión, algo que en Argentina no se había logrado nunca. Nosotros también nos sorprendimos, yo creía en la motosierra pero ‘Toto’ (Luis Caputo) lo hizo mejor”.

Milei hizo racconto de otras medidas, como la reducción de 18 a 9 la cantidad de ministerios, la eliminación de la obra públicas, las transferencias discrecionales y la baja de empleados públicos. “Llevamos echados casi 50 mil empleados y además cada vez que sea cae un contrato no se renueva”.

Con respecto al conflicto universitario, el presidente sostuvo que “es mentira que quiero cerrar las universidades o arancelarlas. La pregunta es: ¿ustedes están a favor de los chorros y que no los auditen? ¿y que utilicen las universidades para afanar con la política?” Las universidades no van a ser privatizadas, van a seguir siendo públicas y no aranceladas, lo único que queremos es auditarlas”.

Según sus cálculos, “las jubilaciones hoy están arriba 10% por encima de la inflación y arriba de lo que estaban en noviembre. Y no solo eso, además en dólares se triplicaron”.

MIRA TAMBIÉN Cristina Kirchner descartó un acuerdo con Quintela y presentó su lista para competir por el PJ

“Teníamos que mostrar sistemáticamente el equilibrio fiscal y que era para quedarse y no transitorio. Si yo voy a déficit cero, el incremento de deuda es nulo, por tanto la relación deuda-producto es no creciente, por ende uno es solvente intertemporalmente y tarde o temprano el riesgo país va a colapsar, lo recibimos cerca de 3.000 y hoy está peleando por romper los 1.000″, dijo el presidente.

En la limpieza del Banco Central teníamos que enfrentar los pasivos remunerados. Las Leliqs, instrumentos de hasta 170 días, el gobierno anterior lo pasó todo a 1 dia, de modo tal que si se disparaba la crisis la cantidad de dinero se podía multiplicar por 5 en un día. Eso hubiera implicado una explosión inflacionaria brutal y para fin de año no estábamos más en el poder y ellos volvían al gobierno pero con todo el trabajo hecho. No les dimos el gusto, todavía deben estar comiendo pochoclos”.

“En seis meses se terminó con el déficit cuasi fiscal, algo que parecía imposible lo hicimos posible”.

Precio del dólar e inflación

“Decidimos cambiar el esquema monetario e ir directamente a emisión cero y pasó algo que parecía imposible, el dólar pasó de 1.500 a 1.100 pesos y el resultado de todo esto es que la inflación mayorista que estaba anualizada en 17.000, ayer se conoció que la inflación mayorista fue del 2%. Es decir que de tener la inflación en el 17.000, la llevamos al 28%, y no tengan dudas que la vamos a seguir bajando”.

Sobre el contexto de baja de la inflación, Milei resaltó que “No lo hicimos teniendo una hiperinflación previa, lo logramos sin una expropiación, no recurrimos a un Plan Bonex, ni un default. Otra característica importante, lo estamos haciendo sin controlar precios, sin fijar el tipo de cambio y en una recomposición de precios relativo. Esto si es una manera diferente de bajar la inflación, a diferencia de los casos anteriores en la historia argentina”.

En cuanto al nivel de actividad, el presidente consideró que “en todas las experiencias de ajuste importantes, el PBI había caído por lo menos 10%. Si tomamos el último dato del EMAE desestacionalizado y lo comparamos con diciembre, la caída es apenas del 0,6% y en industria ya está en los mismo niveles que en noviembre de 2023. El programa económico fue tan bien diseñado que implicó no tener que sufrir fuertemente en materia de actividad, hoy la utilización de la capacidad instalada ya está por encima de lo que teníamos el año pasado”.

Reformas

A partir del mega DNU 70/2023 y la Ley Bases, “se hizo una reforma ocho veces más grande que la que hizo (Carlos) Menem. Es la reforma estructural más grande de la historia argentina, eso implica que vamos a saltar 90 puestos en libertad económica, y aquellos países más libres son 12 veces más ricos que los reprimidos, tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar, y 50 veces menos en el formato extremo”.

En ese sentido, calificó como “coloso” al ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzeneger: “No hay dia que Federico no me haga alegre el día cuando leo su cuenta de twitter”.

En lo que se refiere al tipo de cambio, “estamos permitiendo que oferta y demanda de dólares se mapean voluntariamente por los individuas, no van a tener una abrupta caída del tipo de cambio”.

El RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Invesiones) ya tiene anuncios por más de 50 mil millones de dólares. Con la presencia del RIGI, las inversiones en minería van a estar haciendo un gran aporte. Vamos a sacar las retenciones y el campo va a crecer, el agro y la ganadería tiene mucho para aportar

Milei comentó que se está trabajando en Inteligencia Artificial, la cual “va hacer que el proceso de la revolución industrial sea como un juego de niño porque va ser mucho más profundo”.

“Nuestro programa de emisión cero asegura que el Banco Central no los va a molestar nunca más. Conforme avance la dolarización endógena o empiecen a avanzar las transacciones dólares, va haber un momento que va ser muy grande la operatoria en dólares y la operatoria de pesos muy chiquita, y ahí estaremos en condiciones de cerrar el Banco Central y que los políticos nunca más en la vida vuelvan a estafarlos con el impuesto inflacionario”.

“Otra cosa importante en los negocios es el crecimiento. Argentina se puede convertir en potencia en 25 años. Mi modelo se parece al de Irlanda, que pasó de ser el país más miserable de Europa hace 40 años y hoy tiene un PBI per cápita 50% mayor que el de Estados Unidos”.

El pedido a los empresarios

“Argentina es un activo para estar comprado largo”, dijo para cerrar un discurso que comenzó con la idea de Argentina como negocio. Nosotros hemos hecho la política más liberal de toda la historia argentina. Le bajamos el peso del Estado al sector privado en cerca de 13 puntos del PBI”.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno intervino dos obras sociales por irregularidades en sus prestaciones

“Ustedes son emprendedores, los que crean riqueza, benefactores sociales, los que tienen la llave para hacer a la Argentina grande nuevamente. Ustedes son los grandes responsables, los que pueden cambiar nuestra realidad. Nosotros les estamos dando reglas de juego y el marco, pero la generación de riqueza depende de ustedes, los que van a poner de a la Argentina”.

“Y si no es ahora, ¿cuándo?. Es ahora, porque esto nunca pasó en la historia Argentina y para que pueda perdurar requiere que sea exitoso y eso será cuando haya crecimiento y será cuando pongan al hombro su rol de emprendedores y salgan a ganar el mundo”, concluyó.

Movilización de estudiantes universitarios

Al momento de la exposición del jefe de Estado se espera una movilización masiva de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), en rechazo al veto de la Ley de Financiamiento, por lo que se organizará un amplio operativo de seguridad en la zona aledaña al hotel Sheraton.

Las frases más destacadas del discurso de Javier Milei en el 60° Coloquio IDEA: