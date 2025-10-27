Así será la pick up compacta de BYD: ¿llega a Argentina? Se conocieron sus líneas exteriores. ¿La veremos en Argentina?

BYD avanza con un proyecto clave para su expansión regional. Se filtraron imágenes del registro de diseño de su futura pick up compacta, que sería producida en Brasil y podría llegar más adelante a la Argentina.

Pick up compacta de BYD. Imagen: @sugardesign/@canalcarros.

BYD está desarrollando una pick up compacta que buscará competir en un segmento en crecimiento, donde hay modelos como la Fiat Toro, la Ford Maverick y la Ram Rampage. La presentación podría ser en el Salón de San Pablo, en noviembre.

Imágenes y proyecciones

El vehículo fue descubierto realizando pruebas en Brasil, y ahora su diseño exterior salió a la luz gracias a las imágenes filtradas del registro del diseño, que fueron reveladas por @sugardesign y @canalcarros.

Por otro lado, Autos Segredos reveló proyecciones basadas en las imágenes filtradas. Permite seguir conociendo al modelo antes de la presentación.

Pick up compacta de BYD. Imagen: @sugardesign/@canalcarros.

Según el medio brasileño Auto Esporte, la camioneta será producida en la planta que BYD posee en Camaçari, Bahía, donde antes operaba Ford. El lanzamiento en Brasil estaría previsto para 2026, aunque por el momento no hay confirmación sobre su llegada al mercado argentino.

Diseño inspirado en un SUV

La futura pick up sería un modelo derivado del BYD Song Pro. Aunque comparte plataforma (con estructura monocasco), presentará un estilo propio: en el frente tendrá un paragolpes y una parrilla exclusivos.

Pick up compacta de BYD. Proyección: Autos Segredos.

En los laterales cuenta con una caja de carga integrada a la cabina. En la parte trasera, el diseño recuerda a la BYD Shark, con una barra horizontal —posiblemente con iluminación LED— que conecta los faros.

Mecánica PHEV

El nuevo modelo tendría un sistema híbrido enchufable como el que utiliza el Song Pro que se vende en el país vecino: asocia un motor naftero 1.5 con un motor eléctrico para entregar una potencia total de 235 caballos.

Pick up compacta de BYD. Proyección: Autos Segredos.