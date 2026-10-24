Brote de meningitis en Mendoza: hay cuatro casos de infección y dos pacientes fallecieron

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza investiga un brote de infecciones posquirúrgicas por la bacteria Serratia marcescens en el Hospital Privado de esa provincia. Hasta el momento, se confirmaron cuatro casos y dos pacientes fallecieron, mientras las autoridades sanitarias trabajan para establecer el origen de las infecciones y determinar si hay otras personas afectadas.

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La alerta se activó el miércoles 21 de octubre, luego de detectar pacientes atendidos en el Hospital Central que habían sido operados previamente en el establecimiento privado. A partir de esa situación, se inició una investigación epidemiológica para identificar una posible fuente común de contaminación.

Como medida preventiva, el Ministerio dispuso la suspensión temporal de las cirugías en el Hospital Privado de Mendoza hasta que concluya la evaluación técnica y sanitaria.

El jueves 22 de octubre, equipos técnicos de la cartera sanitaria realizaron inspecciones en las instalaciones del centro médico. En el operativo participaron integrantes de la Dirección de Epidemiología, el área de Infraestructura y Habilitaciones y la Dirección de Farmacia.

Durante los controles, se tomaron muestras para realizar análisis de laboratorio y se revisaron los procedimientos vinculados con la atención de los pacientes afectados.

La investigación incluye el análisis de anestésicos, antisépticos, medicamentos, soluciones e instrumental quirúrgico, con el objetivo de determinar si alguno de estos elementos pudo estar involucrado en la contaminación.

Las autoridades también buscan establecer las circunstancias clínicas de los dos fallecimientos y precisar si existe una relación directa con las infecciones detectadas. Por el momento, no se informó una fuente definitiva del brote.

En paralelo, los equipos sanitarios llevan adelante una búsqueda activa para identificar a otros pacientes que pudieran haber estado expuestos a la bacteria durante procedimientos quirúrgicos.

Qué deben hacer quienes se operaron en octubre

El Ministerio de Salud recomendó que las personas que se hayan sometido a una cirugía en el Hospital Privado de Mendoza durante octubre permanezcan atentas a la aparición de síntomas compatibles con una infección grave y busquen atención médica inmediata si presentan señales de alarma.

Entre los principales síntomas que requieren consulta urgente se encuentran:

Fiebre alta.

Dolor de cabeza intenso.

Vómitos.

Rigidez de nuca.

Alteraciones del estado de conciencia.

Otros síntomas neurológicos.

La recomendación busca facilitar la detección temprana de posibles complicaciones en pacientes que hayan sido intervenidos quirúrgicamente durante el período investigado.

Mientras continúan los análisis, la suspensión preventiva de las cirugías se mantendrá hasta que las autoridades sanitarias puedan evaluar las condiciones de seguridad del establecimiento y avanzar en la identificación del origen del brote.

Con información de diario Los Andes.