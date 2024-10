Bullrich culpó a Chile por la delincuencia en Argentina y le respondieron con dureza El diputado por la Araucanía, Andrés Jouanett, dijo que las declaraciones de la ministra de Seguridad argentina fueron "poco amable e irrespetuosas".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, realizó polémicas declaraciones en el sur del país relacionadas con el aumento de la delincuencia, sugiriendo que la situación se debe a factores provenientes de Chile.

Según dijo la funcionaria, desde hace un tiempo a esta parte se detectó la entrada al país de dispositivos electrónicos provenientes de Chile, como los inhibidores de vehículos.

En un tono que algunos consideran irónico, Bullrich expresó: “Es un tema complejo, difícil de controlar, porque se trata de elementos de uso libre, que la gente compra como telecomandos de uso hogareño”.

Además, subrayó que hubo “otras modalidades delictivas” en el sur de Argentina provenientes del país vecino. “Que no se me enoje (el presidente) Boric, que antes se me enojó, pero esto es cierto”, bromeó la ministra de Seguridad. Estas palabras se produjeron en un contexto de tensiones previas entre ambos países, especialmente tras afirmaciones de Bullrich sobre la presencia de Hezbollah en el norte de Chile.

Las declaraciones de la funcionaria argentina generaron malestar de los parlamentarios chilenos, quienes sugirieron que Bullrich debería estudiar el tema y hablar “en serio”.

El diputado por la Región de la Araucanía y presidente de AmarillosXChile, Andrés Jouanett, habló con Cadena 3 y dijo que “es poco amable el comentario e irrespetuoso”. El parlamentario, quien se identifica como opositor al gobierno chileno actual, enfatizó la importancia del respeto en la relación entre naciones hermanas. “En nuestros países el respeto tiene que volver”, sostuvo.

El diputado también hizo hincapié en que tanto Chile como Argentina enfrentan desafíos significativos en materia de seguridad. “Chile ocupa el lugar 58 en el índice mundial de seguridad interna, y Argentina el 64”, comentó. “No se trata de echarle la culpa al otro”, ya que ambos países enfrentan problemas vinculados a la crisis migratoria y al aumento de la criminalidad.

Jouanett indicó que el crimen organizado es un fenómeno que afecta a toda la región y que “no se limita al narcotráfico, sino que incluye el crimen cibernético”. En este contexto, propuso fortalecer la seguridad en las fronteras mediante un proyecto de ley que busca establecer una Policía Militar de Frontera.

En relación a la afirmación de Bullrich sobre los inhibidores de alarmas, el diputado chileno comentó que “es un fenómeno que no es un problema nuestro”. Aclaró que, aunque en Chile se pueden adquirir diversos productos a precios competitivos, “uno no compra inhibidores de alarmas porque sí”.

El diputado destacó la necesidad de una cooperación más estrecha entre Argentina y Chile. “Nosotros tenemos una Cordillera de los Andes, que no puede ser un muro que nos divida, sino un puente que nos una”, expresó Jouanett, resaltando que ambos países tienen el potencial de ser una potencia si trabajan juntos.